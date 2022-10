Julia rétrogradée en dépression tropicale après avoir fait cinq morts

Julia a été rétrogradée en dépression tropicale lundi lors de sa traversée du Guatemala, après avoir provoqué la mort de cinq personnes au Salvador et au Honduras ainsi que de nombreux dégâts dans les autres pays d'Amérique centrale.

Le centre de Julia s'est enfoncé dans les terres au Guatemala et devrait se dissiper d'ici ce soir alors qu'il continue à se déplacer sur le sud du Guatemala , a déclaré le Centre national des ouragans (NHC) basé aux États-Unis.

La tempête Julia, qui était un ouragan de catégorie 1 lorsqu'elle a frappé la côte caraïbe du Nicaragua dimanche à l'aube, continue cependant à faire planer un risque d'inondations et de glissements de terrain potentiellement mortels en Amérique centrale et dans le sud du Mexique, selon le NHC .

Au moins deux personnes sont mortes après l'effondrement du mur d'une maison à Guatajiagua, à environ 150 km à l'est de San Salvador, a indiqué lundi la police du Salvador sur Twitter.

Un troisième Salvadorien est mort après la chute d'un arbre sur sa maison dans la ville de Caluco, dans le département de Sonsonate (sud-ouest), ont indiqué les pompiers.

Deux personnes sont mortes noyées au Honduras après le naufrage de leur embarcation, et une troisième est portée disparue, a indiqué Wilmer Wood, maire de Brus Laguna, dans l'est du Honduras.

Au Guatemala, le Comité de coordination pour la prévention des catastrophes (Conred) a signalé la disparition de deux hommes emportés par la crue de la rivière Kajabon, dans le nord du pays.

Du Guatemala au Panama, les autorités ont signalé des trombes d'eau accompagnées de fortes rafales qui ont couché de nombreux arbres, endommagé des routes, détruit des maisons ou des ponts.

Julia est le deuxième ouragan de la saison à toucher l'Amérique centrale après Bonnie en juillet, le long de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica.

À la fin de 2020, les ouragans Eta et Iota avaient provoqué la mort d'au moins 200 personnes et autant de disparus, et des dégâts estimés à plusieurs millions de dollars.