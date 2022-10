Québec accuse le plus grand retard dans les revenus de billetterie depuis la pandémie

Même si la Capitale-Nationale a vu ses revenus de billetterie pour des spectacles augmenter en 2021, par rapport à 2020, la région accuse un recul de 83 % par rapport aux années prépandémiques. Il s’agit du plus grand écart enregistré à travers la province, selon les plus récents chiffres de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

La moyenne québécoise se situe à 78 %.

Aucune région administrative n’a atteint le niveau de ses revenus de billetterie d’avant la pandémie, soit entre 2015 et 2019, mais c’est à Québec qu’ils ont été les plus touchés depuis la crise sanitaire.

Selon le directeur du marketing, des communications et de l’expérience client au Grand Théâtre de Québec, Jean-François Ermel, ces données s’expliquent par le changement dans les habitudes d’achat des spectateurs, la perte de la clientèle plus âgée et les propositions artistiques plus nichées difficiles à vendre.

Jean-François Ermel est le directeur marketing, communication et expérience clients au Grand Théâtre de Québec. Photo : Radio-Canada

On remarque que les gens achètent maintenant leur billet plus tard et que les abonnements sont en baisse. Peut-être que les gens ne veulent plus prévoir trop d’avance , avance-t-il.

En 2021, les revenus des billets de spectacles dans la Capitale-Nationale ont atteint plus de 7,6 millions de dollars, soit une augmentation de près de 12 % par rapport à 2020.

En ce qui concerne le nombre d’entrées vendues en 2021, c’est plutôt à Montréal qu’elles ont le plus reculé, avec une baisse de 82 %, par rapport à la moyenne de 2015 à 2019, selon l’ ISQ .

Pour le moment, Jean-François Ermel exclut l’idée d’augmenter le prix unitaire des billets de spectacle, malgré une baisse de l’achalandage dans les salles.

D’ailleurs, la Capitale-Nationale a fait plutôt bonne figure dans les taux d’occupation de ses salles en 2021, affichant un taux de près de 69 % par rapport à la moyenne provinciale fixée à près de 67 %.

Le Grand Théâtre de Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

L’ ISQ rappelle dans son rapport que la reprise des spectacles a été plus lente dans les régions centrales comme Montréal et la Capitale-Nationale, car les spectacles présentés dans ces régions sont habituellement soit des spectacles d’artistes étrangers, soit des spectacles donnés dans de très grandes salles, deux catégories de spectacles qui n’ont pas pu être présentés durant une partie de l’année 2021 .

Même si l’industrie culturelle demeure fragile, Jean-François Ermel garde espoir de retrouver un rythme prépandémique.