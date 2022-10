Les maisons des jeunes réclament un financement plus stable

La 25e Semaine des maisons des jeunes se tient jusqu'à dimanche partout au Québec.

La 25e Semaine des maisons des jeunes se tient du 10 au 16 octobre. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Malheureusement, selon l'intervenante de Chicoutimi, Marie-Andrée Gagné, plusieurs organismes sont contraints de réduire les heures d'ouverture et les services en raison du financement précaire.

On fonctionne avec le tiers du financement requis. On fonctionne avec du financement par projet la majorité du temps et on doit recommencer chaque année plutôt qu’être financé à la mission ce qui nous permettrait d’emblée d’accomplir de façon nécessaire le travail auprès des ados , a-t-elle expliqué en entrevue à C’est jamais pareil.

À 11 ans, Célia Asselin fréquente la Maison des jeunes Évasion de Chicoutimi deux fois par semaine depuis un an.

« En revenant de l’école, j’ai besoin de parler. C’est vraiment des gens de confiance, c’est comme ma deuxième maison. » — Une citation de Célia Asselin, 11 ans

J’ai commencé à avoir plus confiance en moi en venant ici avec les intervenants. Quand j’ai des problèmes, ils ont des solutions ou me changent les idées , confie la jeune fille.

Le recrutement et la rétention de personnel stable et compétent demeurent par contre des défis constants alors que le développement des jeunes en dépend.

C’est un milieu qui est volontaire, donc les jeunes viennent parce qu’ils en ont envie. Mais l’important c’est d’avoir une bonne cohésion et c’est sûr que si l'équipe roule beaucoup, c’est plus fragile , souligne Marie-Andrée Gagnée.

Avec la collaboration de Mireille Chayer