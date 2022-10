Loto-Québec signale près de 420 M$ d’opérations importantes en espèces en six ans

Les casinos et les salons de jeux du Québec sont toujours des cibles faciles pour le crime organisé. Les établissements exploités par l’État seraient le théâtre du blanchiment de millions de dollars d’argent sale, préviennent les experts.

Selon les données obtenues par CBC/Radio-Canada auprès de Loto-Québec, cette dernière a déclaré près de 420 M$ d’opérations importantes en espèces au chien de garde en matière de blanchiment d’argent au Canada au cours des six dernières années.

Les casinos servent souvent de terrains de jeu aux criminels, qui y voient à la fois un lieu où se divertir et un endroit [où] blanchir leur argent , explique Matt McGuire, spécialiste de renommée internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Bien qu’il soit impossible d’établir la proportion de transactions légales par rapport aux transactions illégales, l’expert soutient qu’il est quasi certain qu’une partie de l’argent utilisé dans les casinos est associée aux réseaux de crime organisé, qui tirent profit d’activités illégales comme le trafic de stupéfiants et la traite de personnes.

« Les gens ordinaires ont très peu d’argent comptant sur eux. Un gros montant d’argent en espèces est un indicateur. » — Une citation de Matt McGuire, spécialiste de renommée internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent

En vertu de la loi, les casinos canadiens sont tenus de déclarer les opérations douteuses et les opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

L’organisme a pour mandat de repérer les menaces de blanchiment d’argent et de transmettre l’information aux autorités responsables de l’application de la loi. Un casino qui manque à cette exigence réglementaire s’expose à des amendes salées.

Plus d’opérations douteuses signalées

CBC News s’est démenée pour avoir accès aux rapports d’opérations que Loto-Québec a transmis au CANAFE depuis octobre 2017. Ces rapports peuvent contenir des détails sur la profession d’un client du casino, la provenance des fonds ou les motifs à l’origine du soupçon.

Loto-Québec a fourni à CBC/Radio-Canada le nombre d’opérations douteuses et d’opérations importantes en espèces qu’elle a déclarées chaque trimestre au CANAFE de janvier 2015 à mars 2021. Toutefois, la valeur monétaire des opérations douteuses et les autres détails n’ont pas été rendus accessibles.

De l’exercice financier de 2015-2016 à celui de 2019-2020, Loto-Québec a déclaré en moyenne 77 M$ par année d’opérations importantes en espèces au CANAFE. Cela équivaut à quelque 5000 opérations par année ou 14 par jour, un nombre qui est demeuré relativement constant. Les déclarations d’opérations douteuses sont quant à elles passées de 254 en 2015-2016 à 395 en 2019-2020.

Matt McGuire, spécialiste de renommée internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent Photo : Radio-Canada / Courtoisie CBC

Matt McGuire n’est pas surpris que Loto-Québec déclare plus d’opérations douteuses, la société d’État étant plus rigoureuse depuis qu’elle a été mise à l’amende il y a quelques années pour ne pas s’être conformée à la loi. En effet, en février 2020, Loto-Québec s’est vu imposer une pénalité administrative de 147 000 $ pour trois violations observées dans le cadre d’un examen de conformité réalisé en 2012 au Casino de Montréal.

Le CANAFE a accusé Loto-Québec d’avoir omis de déclarer des opérations douteuses et de ne pas avoir transmis les détails précis au sujet de la profession d’un client ayant réalisé des opérations en espèces de plus de 10 000 $.

Comme l’a d’abord rapporté le Journal de Montréal, Loto-Québec a refusé de payer l’amende initiale et a dépensé 260 000 $ en honoraires d’avocat pour la contester.

Audit indépendant

En novembre 2020, les pratiques de Loto-Québec ont été remises en cause à la suite d’une enquête de TVA qui révélait que des membres connus du crime organisé semblaient bénéficier de privilèges comme l’accès gratuit à des chambres d’hôtel, à des repas et à des spectacles au Casino de Montréal.

Suivant la diffusion des reportages, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, dont relève Loto-Québec, avait annoncé qu’un audit indépendant examinerait les façons de faire des casinos, notamment en ce qui a trait aux programmes de loyauté. Des documents indiquent que le gouvernement a versé près de 300 000 $ à la firme Deloitte pour réaliser cette vérification.

Les résultats de l’audit, rendus publics à l’été 2021, ont conclu à l’absence de lacune dans les procédures de Loto-Québec. Toutefois, Deloitte a formulé 39 recommandations, dont :

augmenter les pouvoirs de Loto-Québec lui permettant d’interdire l’accès aux criminels;

faire des vérifications plus strictes quant à l’identité des joueurs et à la provenance des fonds;

améliorer le partage d’information entre les corps policiers et Loto-Québec;

annuler l’adhésion aux programmes de loyauté des membres du crime organisé.

À la suite de l’audit, les personnes associées au crime organisé se sont vu exclure du programme de loyauté de Loto-Québec; elles ne reçoivent plus d’offres personnalisées.

Un porte-parole du ministère des Finances a précisé à la CBC que certaines recommandations de Deloitte nécessitaient des modifications législatives, qu’on étudie toujours de concert avec Loto-Québec.

Loto-Québec a refusé la demande d’entrevue de CBC avec son président et chef de la direction, Jean-François Bergeron. Toutefois, à l’automne 2021, ce dernier a affirmé sur les ondes de TVA Nouvelles qu’il souhaitait limiter l’utilisation d’argent comptant dans ses établissements de jeux. Les mises et les gains des joueurs seraient plutôt enregistrés sur une carte qui leur serait fournie. Un projet pilote devait d’ailleurs être lancé à ce sujet cet automne.

Selon Matt McGuire, l’utilisation d’une carte unique aiderait la société d’État à repérer les opérations douteuses.

« Chacune des opérations est alors repérable et traçable. C’est le rêve de tout juricomptable. » — Une citation de Matt McGuire, spécialiste de renommée internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent

Pourquoi attendre?

Certains se demandent pourquoi le gouvernement met autant de temps à appliquer les recommandations de Deloitte.

Peu de temps après que la Colombie-Britannique a commandé une enquête sur le blanchiment d’argent dans ses casinos à la fin de 2017, la BC Lottery Corporation a adopté une directive relative à la provenance des fonds  (Nouvelle fenêtre) pour les opérations en espèces au-delà de 10 000 $.

Avant qu’un joueur puisse échanger son argent contre des jetons, il doit présenter au casino un reçu du jour indiquant dans quelle institution financière l’argent a été retiré, en plus du numéro de compte et du numéro de transaction. Cette mesure a considérablement réduit le volume de fonds illicites qui circulent dans les établissements.

Au Québec, la société d’État vérifie désormais l’identité du client et la provenance des fonds lorsqu’une opération dépasse 3000 $. Le seuil était auparavant de 10 000 $.

Lorsque la CBC a demandé à Loto-Québec plus d’information sur la façon dont cette politique fonctionne, y compris si le client doit également montrer un reçu, un porte-parole de la Société lui a répondu de présenter une demande d’accès à l’information.

Ce manque de transparence préoccupe Pat Poitevin, directeur général du Centre canadien d’excellence en anticorruption (CCEAC), organisme sans but lucratif établi à Ottawa.

Une société d’État doit se montrer encore plus rigoureuse quant aux mesures de conformité en matière de blanchiment d’argent et de fraude, souligne M. Poitevin. Elle donne le ton à l’industrie privée.

Même s’il considère que c’est une bonne idée d’avoir réduit le seuil des opérations à 3000 $ pour la vérification de l’identité, il croit que, si les clients n’ont qu’à expliquer verbalement d’où provient leur argent — en disant, par exemple, qu’il s’agit d’un héritage —, c’est futile . Les groupes du crime organisé sont doués pour trouver les brèches.

M. Poitevin est d’avis que Loto-Québec doit informer les contribuables de ce qu’elle fait pour déceler, prévenir et réduire les menaces. Cela augmenterait la confiance de la population et dissuaderait le crime organisé.

C’est une chose d’avoir des mesures en place, mais si on ne les communique pas, les gens continuent de présumer qu’[un casino appartenant à l’État] est une proie facile à exploiter , conclut-il.

Avec des informations de Paul-Émile d'Entremont