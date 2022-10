Les Québécois invités à revoir leur rapport à l’alcool

La campagne « C'est toi le boss », lancée lundi par Éduc'alcool, vise à sensibiliser et à outiller les Québécois pour qui la consommation d'alcool est un réflexe et une habitude.

Au moyen de diverses publicités, l'organisme souhaite provoquer une prise de conscience des motivations qui poussent les consommateurs à prendre un verre.

Selon Éduc'alcool, de 25 % à 30 % des adultes ne boivent pas de façon modérée au Québec. L'alcool s'insère ainsi dans la routine et plusieurs personnes consomment par habitude, sans se questionner sur leur rapport à l'alcool, constate l'organisme.

La directrice générale, Geneviève Desautels, ajoute que cette tendance touche presque autant de femmes que d'hommes, avec une surreprésentation des jeunes de 18 à 34 ans.

À écouter : Entrevue avec la directrice générale d'Éduc'alcool

La campagne sert donc à leur rappeler qu'ils sont les uniques maîtres de la relation qu'ils entretiennent avec l'alcool et que les événements négatifs ne justifient pas la nécessité de consommer.

« C’est important de se poser la question : ‘’Pourquoi on boit?’’ » — Une citation de Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool

On s'adresse aux gens qui disent : ''Je le sais que je bois plus que modérément, je le sais que je devrais ralentir ou prendre d'autres moyens pour pallier le stress ou les mauvaises journées''. On veut leur répondre : ''Ce n'est pas la routine qui est le boss, c'est toi qui es le boss '' , affirme-t-elle.

Éduc'alcool souhaite également éveiller la vigilance en rappelant aux Québécois qu’il y a d’autres moyens de décompresser ou de ventiler après une importante journée que de consommer de l’alcool.

Des choix plus éclairés

L'organisme a aussi pour objectif d'aider la population à faire des choix éclairés en matière de consommation d'alcool. Divers outils d'aide à la modération sont, de ce fait, disponibles sur le site web d'Éduc'alcool.

On a un outil sur le site web qui vous pose des questions et vous permet de faire un petit travail d'introspection , indique Mme Desautels.

Santé Canada recommande un maximum de deux consommations alcoolisées par jour pour les femmes et de trois pour les hommes. Il n'est pas recommandé de consommer de l'alcool tous les jours.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque et de Roxanne Langlois