Le Gatinois Derick Brassard sous contrat avec les Sénateurs d’Ottawa

Celui qui est également copropriétaire des Olympiques de Gatineau a donc l’occasion de poursuivre sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il empochera un salaire de 750 000 $, tel que rapporté par l'organisation sur Twitter.

L’ancien des Voltigeurs de Drummondville en est à un deuxième séjour avec les Sénateurs. Il a joué 139 matchs avec l’équipe de son enfance entre 2016 et 2018.

Le visage de l'organisation a grandement changé entre les deux séjours de Derick Brassard à Ottawa (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Il a également porté les couleurs des Blue Jackets de Columbus, des Rangers de New York, des Penguins de Pittsburgh, des Panthers de la Floride, de l’Avalanche du Colorado, des Islanders de New York, des Coyotes de l’Arizona, des Flyers de Philadelphie et des Oilers d’Edmonton.