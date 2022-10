Un Abitibien d’origine dans le berceau du curling pour le Mondial mixte

Maintenant établi en Outaouais, le curleur de 46 ans a fait ses classes au Club de curling d’Amos, où il a joué jusqu’au niveau junior sous les enseignements de Claude Noël. Il a quitté la région en 1996 et a remporté le championnat canadien masculin, le Brier, en 2006. Détenteur de 14 titres provinciaux, il a participé au Brier à 11 reprises, entre 2001 et 2017, dont plusieurs fois avec son frère Philippe, avant de prendre une pause de la compétition.

Moi et Annie (Lemay, sa conjointe), ça nous tentait de recommencer la compétition, sans nécessairement avoir à jouer dans les gros tournois masculins et féminins chaque week-end. Avec la famille, c’était trop pour nous. Faire le mixte, on trouvait que c’était une belle possibilité pour recommencer la compétition, sans nécessairement être absents de la maison tous les week-ends. On a demandé à Ian (Belleau) et Marie-France (Larouche). J’imagine qu’ils avaient fait le même genre de réflexion, la décision a été toute simple pour les deux couples et on a décidé de se lancer dans cette aventure , raconte Ménard, qui agit comme capitaine de l'équipe.

« Match » naturel

Jean-Michel Ménard avait côtoyé Ian Belleau, avec qui il a joué au niveau junior, et Marie-France Larouche à Québec, où il a fait ses études collégiales et universitaires. Originaire de Trois-Rivières, Annie Lemay a affronté Marie-France chez les juniors, avant de faire équipe avec elle chez les femmes pendant plusieurs années, représentant ensemble le Québec plus d'une fois au Tournoi des Cœurs (le championnat canadien féminin).

Les deux couples ont pris cette décision en mars 2019. Mais avec la pandémie, les championnats provinciaux ont été annulés en avril 2020 et en avril 2021. Ils ont finalement eu lieu en octobre 2021. Sacrée championne du Québec, l’équipe Ménard a remporté le titre canadien à Canmore, en Alberta, le mois suivant.

Et là, 11 mois plus tard, on s’en va aux Championnats du monde. C’est quasiment un cycle de trois ans et demi depuis qu’on a pris la décision de revenir à la compétition. Ça fait un bout! , souligne Jean-Michel Ménard en riant.

Un blitz d’entraînement

La préparation n’a pas été de tout repos pour les deux couples, avec l’un qui habite la région de Québec et l’autre qui réside en Outaouais. C’est donc à un véritable blitz d’entraînement qu’ils ont dû se livrer au cours des dernières semaines.

Les Championnats du monde sont quand même tôt dans la saison, au mois d’octobre, alors ce n’était pas nécessairement facile d’avoir un plan d’entraînement très développé. Il n’y a pas beaucoup de clubs de curling ouverts. Tout s’est pas mal fait dans les trois dernières semaines. On a eu une pratique, deux tournois et des parties. En deux semaines et demie, on a quelque chose comme 17 parties dans le corps, ce qui est quand même pas mal. On arrive là-bas une semaine à l’avance, on va avoir l'occasion de pratiquer chaque jour où la compétition aura lieu. On espère connaître une bonne semaine et être bien préparés , mentionne Jean-Michel Ménard.

Une équipe compétitive

Parce qu’il ne connaissait toujours pas l’identité des joueurs des 35 autres équipes nationales inscrites au Championnat mondial, Jean-Michel Ménard hésite à se prononcer sur les attentes de son propre quatuor.

« Tout ce que je sais, c’est que nous sommes une équipe extrêmement compétitive et peu importe qui il y aura là-bas, disons qu’il va falloir qu’ils travaillent fort pour nous battre », affirme-t-il.

« C’est sûr qu'ultimement, j'aimerais qu'on puisse revenir avec une médaille. Est-ce que c’est réaliste? C’est plus en voyant les formations qui seront présentes que je vais pouvoir dire si c'est réaliste ou pas. Je pense que c'est le cas, mais je me garde une petite réserve. » — Une citation de Jean-Michel Ménard

L’équipe Ménard affrontera la Nouvelle-Zélande dans son premier match du Championnat mondial de curling mixte, samedi prochain.