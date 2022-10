Pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine : plus de volonté politique réclamée

Les membres de la Coalition union 138 se sont rassemblés, lundi, aux abords de la traverse entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Ils souhaitent faire pression sur les élus caquistes afin qu'ils s'engagent fermement à construire un pont au-dessus de la rivière Saguenay.

Du même coup, ils souhaitent sensibiliser la population aux avantages d'un lien fixe à cet endroit, notamment quant à l'attente lors de journées plus achalandées comme celles du congé de l'Action de grâce.

En septembre dernier, la Coalition s'était invitée dans la campagne électorale pour connaître les engagements des candidats vis-à-vis le projet de construction d'un pont.

Les candidats caquistes élus dans les deux circonscriptions de la Côte-Nord, soit Kateri Champagne-Jourdain et Yves Montigny, s'étaient alors prononcés en faveur du projet.

Les bannières de la Coalition union 138 étaient apposées de part et d'autre de la rivière Saguenay. Photo : Gracieuseté : Guillaume Tremblay

Ils se sont engagés dans les deux cas à prioriser le projet parce qu’il fait l’unanimité sur la Côte-Nord , rappelle le porte-parole de la Coalition union 138, Guillaume Tremblay. Il ajoute que son organisation désire rencontrer les élus au cours des prochaines semaines pour confirmer leur appui au projet.

« On souhaite qu’ils s’engagent de façon ferme pour que ça débouche. » — Une citation de Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition union 138

Pour le moment, le projet est appuyé par les communautés innues de la Côte-Nord, les différentes MRC de la région, les Chambres de commerce du territoire et la Société du pont sur le Saguenay.

La construction d'un pont à l'embouchure de la rivière Saguenay est évoquée depuis 1973 dans la région. Un peu plus de 90 000 personnes vivent actuellement sur la Côte-Nord.

Une plus grande volonté politique

La Coalition union 138 réclame également une plus grande volonté politique de la part du gouvernement du Québec.

Lorsqu’on compare des projets d’infrastructures comme le nôtre à d’autres comme le troisième lien, on voit que la volonté politique n’est pas du tout la même, parce que là-bas, Legault ne parle presque jamais d’études, mais on voit à quel point le projet est important pour lui. Alors nous, ce qu’on veut, c’est le même intérêt et le même engagement politique de vouloir aller de l’avant avec ce projet , indique Guillaume Tremblay.

« Ici, on parle d’un premier lien. On n’a aucun lien fixe avec le reste du Québec. » — Une citation de Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition union 138

Guillaume Tremblay demande au gouvernement d'appuyer fermement le projet (archives). Photo : Radio-Canada

Une étude d'opportunité, amorcée à l'automne 2021, est actuellement en cours de réalisation par le Groupe Pont Estuaire/Fjord du Saguenay.

Les données recueillies permettront de déterminer laquelle des options possibles est la plus prometteuse pour la construction d'un pont.

En février dernier, la CAQ a, par ailleurs, lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une seconde étude, mais cette fois de type socioéconomique, qui portera sur les répercussions de la construction d'un pont au-dessus de la rivière Saguenay.

Des conclusions en lien avec ces études sont attendues au cours de l'année 2023.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe