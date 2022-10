LNH : l’Avalanche et Nathan MacKinnon deviendront-ils une dynastie des temps modernes?

L'Avalanche du Colorado et Nathan MacKinnon ont mis fin au règne du Lightning de Tampa Bay cet été et souhaitent maintenant poursuivre sur leur lancée afin de devenir la plus récente dynastie dans la Ligue nationale de hockey.

Transporté par les étoiles Nathan MacKinnon et Cale Makar, ainsi que des employés de soutien de luxe comme Nazem Kadri et Erik Johnson, l'Avalanche a vaincu le Lightning en six rencontres.

Nathan MacKinnon soulève à bout de bras la coupe Stanley, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 20 août 2022. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

La plupart des éléments clés sont de retour chez l'Avalanche, qui a toutefois dû faire certains sacrifices afin de respecter le plafond salarial. Même chose pour le Lightning, qui visera une quatrième participation consécutive à la finale et un troisième championnat en quatre ans.

Voici un portrait des quatre sections de la LNH en prévision de la saison 2022-2023, qui s'est mise en branle avec deux matchs entre les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville, ce week-end en République tchèque. Les premiers matchs en Amérique du Nord seront présentés mercredi.

Section Atlantique

Quatre équipes ont toujours de grandes aspirations, incluant le Lightning. Le directeur général Julien BriseBois continue de faire de la gymnastique afin de respecter le plafond salarial, tout en conservant intact son noyau de joueurs. Le défenseur Ryan McDonagh a été sacrifié cet été, tandis que l'équipe espère voir l’Acadien de Dieppe Philippe Myers faire sa niche à Tampa.

Philippe Myers est heureux de se joindre au Lightning de Tampa Bay. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Les Maple Leafs de Toronto ont jeté leur dévolu sur les gardiens Matt Murray et Ilya Samsonov dans l'espoir d'enfin gagner une première série depuis 2004, tandis que les Panthers de la Floride ont défrayé les manchettes en faisant l'acquisition de Matthew Tkachuk des Flames de Calgary en retour de Jonathan Huberdeau et Mackenzie Weegar.

Les Bruins de Boston espèrent encore faire partie de l'élite grâce aux retours des centres Patrice Bergeron et David Krejci.

Pendant ce temps, les Red Wings de Detroit, les Sénateurs d'Ottawa et les Sabres de Buffalo ont tous des raisons de croire qu'ils sont prêts pour la prochaine étape grâce à des étoiles montantes comme Moritz Seider, Brady Tkachuk et Tage Thompson.

Drake Batherson (19) a marqué en avantage numérique en prolongation pour donner la victoire aux Sénateurs contre le Canadien à Bouctouche, samedi. Photo : The Canadian Press / Ron Ward

Le Canadien de Montréal se tournera vers la jeunesse en défense, mais l'absence de Carey Price se fera sentir devant le filet.

Section Métropolitaine

Les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York devraient à nouveau lutter pour l'hégémonie de leur section, les premiers transportés par une attaque redoutable et une défensive expérimentée et les deuxièmes par un gardien au sommet de son art en Igor Shesterkin et une jeune défensive dynamique.

Sidney Crosby reçoit les félicitations de ses coéquipiers au banc des Penguins de Pittsburgh après avoir marqué un but. Photo : Reuters / Mark Alberti

Les Penguins de Pittsburgh, avec Sidney Crosby en tête, et les Capitals de Washington continuent à s'accrocher à leurs étoiles vieillissantes et demeurent des équipes compétitives. Cependant, les Islanders de New York, les Blue Jackets de Columbus et les Devils du New Jersey ont tous des motifs de penser qu'ils peuvent les déloger du quatuor de tête.

Les Blue Jackets sont particulièrement intrigants, après avoir embauché Johnny Gaudreau. Les Devils seront aussi à surveiller, surtout si Jack Hughes demeure en santé après avoir amassé 56 points en 49 parties l'hiver dernier.

L'espoir est moins présent chez les partisans des Flyers de Philadelphie. L'entraîneur-chef John Tortorella a comme mission de fouetter les troupes. Mais à moins que le gardien Carter Hart retrouve ses repères et fasse des miracles, l'hiver sera long à Philadelphie.

Section Centrale

L'Avalanche s'est tourné vers Alexandar Georgiev pour défendre son filet, après avoir laissé Darcy Kuemper partir via le marché des joueurs autonomes. Evan Rodrigues et Alex Newhook devront pallier la perte de Kadri, qui a touché le gros lot à Calgary.

Le Wild du Minnesota sera à surveiller, alors qu'il continue d'intégrer des espoirs prometteurs. Marco Rossi devrait se joindre à Matt Boldy et Kirill Kaprizov. La présence de Marc-André Fleury devant le filet devrait aussi stabiliser la défense.

La présence du gardien Marc-André Fleury devrait stabiliser la défense du Wild du Minnesota. Photo : Getty Images / Joe Puetz

Les Predators de Nashville, les Stars de Dallas et les Jets de Winnipeg ont tous espoirs de rivaliser avec l'Avalanche et le Wild, et comptent tous sur de bons gardiens en Juuse Saros, Jake Oettinger et Connor Hellebuyck, respectivement.

Les Blackhawks de Chicago seront au cœur de la course dans les bas-fonds du classement de la LNH, dans l'espoir d'obtenir le premier choix au prochain repêchage. Les Coyotes de l'Arizona ne devraient pas faire bien mieux à leur première saison au Mullett Arena, pouvant accueillir un maximum de 5000 spectateurs.

Section Pacifique

Les Flames de Calgary sont l'équipe la plus complète au sein de la section la plus faible de la LNH. Le directeur général Brad Treliving a réussi des coups d'éclat en remplaçant Matthew Tkachuk et Johnny Gaudreau par Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri.

Les Oilers d'Edmonton espèrent que Jack Campbell sera la solution à leurs problèmes devant le filet, mais la simple présence de Connor McDavid et Leon Draisaitl dans leur formation les place en bonne posture.

Connor McDavid et Leon Draisaitl, les deux piliers offensifs des Oilers d'Edmonton. Photo : Getty Images / Claus Andersen

Les Kings de Los Angeles sont également en bonne position pour continuer à progresser après une participation surprise aux éliminatoires le printemps dernier. L'arrivée de Kevin Fiala pourrait ajouter du punch à leur offensive. Les Canucks de Vancouver ont aussi tous les outils pour se tailler une place en séries, mais ils devront jouer à la hauteur de leur potentiel, ce qui n'a pas toujours été le cas lors des dernières années.

La chute libre des Golden Knights de Vegas devrait se poursuivre. Leur mauvaise gestion du plafond salarial a mené au départ de Max Pacioretty contre rien en retour et l'absence à long terme de Robin Lehner signifie qu'un gardien n'ayant jamais fait ses preuves dans la LNH aura la tâche de limiter les dégâts soir après soir.

Les Sharks de San Jose, les Ducks d'Anaheim et le Kraken de Seattle devront attendre une autre saison avant d'espérer lutter pour une place en séries.