Une fraude de pneus de 6000 $ évitée à Sherbrooke

C’est un commerce du secteur de Saint-Élie qui a reçu deux commandes téléphoniques, jeudi et vendredi derniers, qui a été victime de la supercherie. Des individus à bord d’un camion de location immatriculé en Arizona se sont rendus chercher la commande, explique le porte-parole du SPS , Martin Carrier. Après leur départ, des vérifications poussées ont permis de découvrir que la transaction était frauduleuse.

Des patrouilleurs du SPS ont identifié et arrêté le véhicule samedi. Le conducteur, un homme de Sherbrooke de 20 ans, avait un permis de conduire suspendu et faisait l’objet d’un mandat d’arrestation. Le suspect, connu des milieux policiers, a été interrogé, et a été remis en liberté avec une promesse à comparaître , détaille Martin Carrier.

Les pneus obtenus de manière frauduleuse à Saint-Élie ont été retrouvés dans le véhicule intercepté.

« Pour l’instant, l’individu ne semble pas relié à des crimes de même nature, une enquête est ouverte pour savoir à quel milieu ou à quel marché étaient visés ces pneus. » — Une citation de Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke.