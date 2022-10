Un homme accusé d’avoir agressé un ambulancier dans un hôpital d’Halifax

Le syndicat des ambulanciers affirme que ce genre d'incident semble de plus en plus courant et demande à son employeur d'agir.

C'est vendredi soir, à l'hôpital Reine Elisabeth II d'Halifax, qu'un homme aurait agressé un ambulancier paramédical.

L'hôpital Reine Élisabeth II d'Halifax, là où un homme aurait agressé un ambulancier paramédical vendredi. Photo : Radio-Canada

Selon la police, un patient de 33 ans s'est mis à lancer des objets à l'urgence avant de frapper un ambulancier.

Il a été accusé de voies de fait et de voies de fait armés.

Travailler en sécurité

Le syndicat des ambulanciers paramédicaux est soulagé que leur membre n'ait pas été sérieusement blessé et qu'il soit de retour en poste.

Kevin MacMullin est porte-parole du Syndicat des ambulanciers paramédicaux de la N.-É..

Kevin MacMullin est porte-parole du Syndicat des ambulanciers paramédicaux de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Bien que le travail d'ambulancier est un travail intense, dit-il, personne ne devrait être attaqué au travail.

Il faut que l'on puisse être en sécurité. Mes membres veulent pouvoir retourner chez eux, dans leurs familles après leur quart de travail , demande-t-il.

Emergency Health Services a affirmé par écrit qu'il prend chaque cas de violence envers ses employés au sérieux. Photo : Radio-Canada

Il affirme que le nombre d'agressions envers les ambulanciers semble avoir augmenté depuis un an et que la plupart d'entre elles ne sont pas signalées.

« Il faut que les gens sachent que c'est une situation qu'on ne tolère pas, car si quelqu'un est sérieusement blessé et ne peut pas travailler, c'est un soignant de moins dans le système de santé qui a de graves pénuries en ce moment. » — Une citation de Kevin MacMullin, porte-parole du Syndicat des ambulanciers paramédicaux de la N.-É.

Le syndicat aimerait bien que son employeur lance une campagne de sensibilisation auprès du public pour véhiculer ce message et pour que les gens sachent qu'on demandera à la police d'intervenir lorsque nécessaire.

L'employeur, Emergency Health Services, a affirmé par écrit qu'il prend chaque cas de violence envers ses employés au sérieux et qu'il mène des enquêtes et fournit des services d'appui aux employés lorsque nécessaire.

D’après un reportage de Paul Légère