Entrevue : un livre dénonçant la maltraitance des enfants

La journaliste, auteure, et marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ , Nancy Audet, a été inspirée par cet événement. Elle a écrit le livre Ils s’appellent tous Courage.

Question : En quoi cette histoire vous remue-t-elle toujours autant ?

Nancy Audet : Elle guide pas mal tout mon travail depuis trois ans. Ce drame a marqué ma vie, je pense qu’il a marqué la vie de bien des Québécois, ça nous a tous très ébranlés, et ça a été un tournant. C’est le moment où j’ai décidé de prendre la parole, ce n'est pas toujours facile, mais je me rends compte qu’il y a beaucoup de méconnaissance par rapport à la maltraitance au Québec. Ça continue d’être un gros problème, et cette enfant je l’ai trouvée extrêmement courageuse, donc c’est elle, Courage, le Courage de mon livre. C’est une petite fille qui, vous le savez, s’est sauvée, s’est sauvée encore, elle a tenté d’aller chercher de l’aide, même à une heure du matin, nue, elle est allée voir un voisin, elle voulait vivre, elle voulait survivre. Pour moi, j’espère que pour lui redonner sa dignité, on va faire en sorte au Québec qu’on va changer les choses. Il n’y a pas encore d’amélioration à l’heure où l’on se parle, j’explique bien ça dans le livre.

Question : Le rapport de la Commission Laurent a été rendu public, on dit que les changements nécessaires ne sont pas forcément au rendez-vous, est-ce que cette urgence qui est ressentie sur le terrain mène à des actions assez concrètes pour vous ?

Nancy Audet : Non, malheureusement, ça inquiète beaucoup de monde. À commencer par les éducateurs, les intervenants, les travailleurs sociaux qui travaillent dans un système qui est sur le point de s’effondrer, on s’en va dans un mur. Il y a eu plus de 132 000 signalements l’année passée au Québec, c’est un triste record, la liste d’attente continue de s’allonger. Ça veut dire qu’il y a des enfants qui, au moment où on se parle, subissent de la maltraitance, et on n’a pas les moyens, on n'est pas capables de voir s’ils vont bien.

Il y a les commissaires de la Commission Laurent aussi, avec qui je suis en discussion souvent, qui ont levé la main à plusieurs reprises dans les derniers mois pour dire : ça ne fonctionne pas, on a peur que le rapport soit tabletté, on ne voit pas de changements sur le terrain . C’est une urgence de santé publique, il faut se dire les vraies choses et il faut agir en conséquence, donc j’espère, avec ce livre, sensibiliser les gens.

Question : Avec ce second livre, de qui espérez-vous avoir l’écoute ?