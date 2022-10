Le nombre de décès sur les routes continue de grimper en Ontario

En date de début octobre, la PPO a recensé 268 incidents mortels sur les routes de la province.

D’après le corps policier, la majorité des décès ne sont pas des accidents, mais plutôt le résultat d’un conducteur ayant pris une mauvaise décision au volant.

Jusqu’à présent cette année, il y a eu :

69 décès liés à la vitesse

57 décès liés à la distraction au volant

40 décès liés à la consommation d’alcool ou de drogues

40 décès liés au refus de porter une ceinture de sécurité

Avec l’appui de l’Association canadienne des chefs de police et de son comité de sécurité routière, la PPO et plusieurs autres corps policiers à travers le pays mènent l’Opération Impact durant la longue fin de semaine de l’Action de grâce afin de rappeler aux automobilistes d’être prudents.

L’initiative a pour but de freiner les mauvaises habitudes au volant en réduisant les cas de conduite en état d’ébriété, de vitesse excessive et de conduite inattentive et de renforcer le port d’une ceinture de sécurité, autant pour les enfants que les adultes.

Plus tôt cette année, la PPO estimait que la province se dirigeait vers l'une des pires années de la dernière décennie.