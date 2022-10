COVID : appel à la vigilance des experts en cette période de l’Action de grâce

Alors que les amis et la famille se réunissent pour un autre week-end de l’Action de grâce dans un contexte de pandémie, les experts de la santé appellent les gens à rester vigilants et préviennent que le nombre de cas de COVID-19, déjà élevé, pourrait augmenter dans les semaines à venir.

Santé publique Ottawa a mentionné que la ville connaissait des niveaux élevés à l'approche de ce long week-end, et la COVID-19 n'est pas la seule préoccupation.

La saison des rhumes et des grippes sont en cours, de sorte les maladies respiratoires et les virus devraient également se propager au cours des prochains mois.

Nous prévoyons un petit pic après cette période , a déclaré le médecin hygiéniste par intérim du Renfrew County and District Health Unit, le Dr Robert Cushman.

Pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, il est courant d'organiser de grands rassemblements auxquels participent des personnes venant d'autres villes, a expliqué le Dr Cushman.

Le médecin hygiéniste par intérim du Renfrew County and District Health Unit, le Dr Robert Cushman Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

Dans ce contexte, le port du masque et la distanciation sociale peuvent passer au second plan , a-t-il ajouté.

Il est particulièrement important de respecter les mesures de sécurité appropriées, a ajouté le Dr Cushman, car les personnes vulnérables courent un risque plus élevé si elles contractent des maladies respiratoires comme la COVID-19.

Avec le dîner de l’Action de grâce, on voit souvent trois générations ensemble, il faut donc faire très attention aux personnes âgées , a-t-il dit.

Le Dr Cushman a reconnu que de nombreuses personnes sont fatiguées d’entendre parler de COVID-19 et de vaccination, mais il a exhorté les gens à continuer à porter des masques, à maintenir une distance physique et à dépister les symptômes avant de quitter la maison.

Se faire vacciner et recevoir les rappels disponibles pourrait également s'avérer utile pour parer aux futures vagues, a ajouté le Dr Cushman.

Niveaux croissants, préoccupations croissantes

Le niveau hebdomadaire moyen de coronavirus dans les eaux usées d'Ottawa est élevé et stable depuis environ deux semaines.

Au début de la semaine dernière, les niveaux d'eaux usées ont atteint des sommets jamais vus depuis le début du mois d'août.

Ces chiffres élevés ne sont pas une surprise pour le spécialiste des maladies infectieuses au Centre des sciences de la santé de Kingston, le Dr Gerald Evans.

Tout cela va certainement dans la mauvaise direction , a expliqué le Dr Evans.

Depuis juillet, une grande partie du sud et de l'est de l'Ontario a connu une septième vague de COVID-19, et elle n'est toujours pas terminée, a-t-il précisé.

Une saison grippale précoce et la fusion des sous-variants Omicron seront probablement à l'origine de la prochaine vague, qui pourrait apparaître au début ou au milieu de l'hiver, selon le Dr Evans.

Le retour à l'école et le début de l'automne sont toujours synoynmes de virus (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La hausse des taux d'infection est particulièrement inquiétante, car elle exerce une pression supplémentaire sur le système de santé de la province, déjà surchargé.

Nous n'avons tout simplement pas le personnel nécessaire pour gérer les salles d'urgence. Nous avons vraiment besoin d'un nombre critique de personnes pour prendre soin des gens dans les hôpitaux , a-t-il déclaré.

Selon le Dr Evans, la plupart des gens ne prennent plus aucune mesure pour se protéger du coronavirus, et les organismes de santé publique devraient faire davantage pour diffuser des conseils sur les précautions à prendre.

Ce n'est pas seulement une question personnelle. Il s'agit d'une maladie transmissible. Je pense que ce message s'est un peu perdu.