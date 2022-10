Des morts et des blessés dans une vague de bombardements en Ukraine

Une vague de bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois a fait « des morts et des blessés » lundi matin en Ukraine, a annoncé le président Volodymyr Zelensky.

Ces frappes surviennent deux jours après la destruction partielle du pont de Crimée, alors que le président russe Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité.

Dans la matinée, l'agresseur a lancé 75 missiles (dont) 41 ont été abattus par notre défense aérienne , a déclaré sur Telegram le commandant en chef ukrainien, Valeriï Zaloujniï. Il a précisé que la Russie avait aussi employé des drones de combat .

Outre la capitale, Kiev, visée pour la première fois depuis le 26 juin, des explosions ont notamment été rapportées à Lviv, dans l'Ouest, très loin de la ligne de front, ainsi qu'à Dnipro (centre) et Zaporijjia (sud). Ils essayent de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre , a réagi M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Zaporijjia a aussi été la cible des missiles russes lundi matin, en Ukraine. Photo : Reuters / STRINGER

À Kiev, au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues, avec des frappes sur plusieurs quartiers, dont le centre-ville.

Il y a plusieurs frappes sur l'infrastructure critique de la ville , a déclaré le maire Vitali Klitchko.

Nous étions endormis quand on a entendu la première explosion, on s'est réveillé pour aller voir et il y a eu la deuxième explosion , a raconté Ksenia Riazantseva, une professeure de langues de 39 ans habitant à Kiev près de deux des sites touchés.

On est en guerre , poursuit-elle, interrogée sur ses sentiments sur ces frappes alors que Kiev a été épargné par les bombardements depuis juin.

Parmi les sites touchés, les autorités ont cité un musée, une université et un parc.

À Zaporijjia, sept missiles sont tombés sur la ville dans la nuit, faisant au moins un mort et cinq blessés. Un immeuble résidentiel a été en partie détruit, laissant craindre un bilan lourd, selon Oleksandre Staroukh, le gouverneur régional.

Ces frappes interviennent après la destruction partielle du pont reliant la Crimée annexée par la Russie en 2014 et le territoire russe.

Le président Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine, et des représailles étaient attendues, du fait de l'importance stratégique et symbolique de ce pont.

La campagne de bombardements intervient aussi alors que la Russie enchaîne les revers dans sa guerre en Ukraine depuis début septembre, perdant du terrain dans le sud comme dans le nord-est du pays.