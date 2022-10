Le nouveau conseil municipal de Toronto devra boucher un déficit de 857 millions $

La facture de la pandémie a été grande pour la Ville reine et le nouveau conseil municipal qui sera constitué après les élections du 24 octobre prochain devra faire face à un déficit budgétaire bien plus grand que les précédents conseils. Cette situation fait planer le fantôme d’une hausse des impôts ou de coupures dans les services municipaux.

e prochain sera en effet bien loin d’un budget de dépenses de 15 millions de dollars dont il faut rééquilibrer 10 millions. La somme, cette fois-ci, est de 857 millions $.

Plusieurs experts s’accordent à dire que le prochain sera un difficile travail d’équilibriste. Notamment parce que les solutions sont minces en raison d’une inflation qui atteint des sommets, de la vente de maison qui stagne et réduit les revenus de la ville et plus généralement un électorat habitué à des impôts fonciers bas.

On doit combler un gouffre effrayant. C’est le signal, pour moi, que nous allons vers d’importantes coupes dans de nombreux services et programmes de la Ville , analyse le professeur émérite au département d’administration publique et politiques à l’Université métropolitaine de Toronto, Myer Siemiatycki.

Il ajoute que la Ville a passé plusieurs années à délibérément limiter la hausse des impôts en les indexant à l’inflation. En conséquence, les effets du financement des programmes liés à la COVID-19 ont créé de profondes marques dans le budget.

Les coupures récentes dans les programmes récréatifs et le report de projets d’infrastructures d’une valeur de 300 millions $ sont un symptôme de la pression engendrée par ce trou dans le budget, indique le professeur.

La directrice de l’Institut de finances municipales et de gouvernance de l'Université de Toronto Enid Slack explique qu’avant la pandémie la Ville étant en bonne santé fiscale mais des signes d’une fatigue de longue date ont commencé à émerger.

C’est comme un défenseur de longue date des Maple Leafs. Il joue bien, l’équipe d'entraîneurs s’occupe bien de lui, mais il devient de plus en plus cher. Bientôt il va lui falloir une chirurgie du genou , image-t-elle.

Des outils limités pour le conseil municipal

Il faudra pourtant trouver une formule magique. Les revenus de la Ville ont chuté et le besoin de services pandémique a augmenté. Pour l’heure rien n’est encore clair quant à la façon dont la province et le fédéral pourraient venir en aide pour éponger le déficit.

Comme pour aggraver la situation, les revenus issus des droits de cession immobilière vont certainement pâtir des ventes immobilières qui ont grandement ralenti. En résulte des pertes pour la Ville qui se traduisent en millions de dollars.

« Si nous ne recevons pas d’argent de la part du gouvernement fédéral ou provincial, alors nous n’avons que très peu de marge de manœuvre. Ils devront augmenter les impôts ou faire des coupes dans les services » — Une citation de Enid Slack, directrice de l’institut de finances municipales et de gouvernance de l'Université de Toronto

Le maire John Tory a déjà reconnu que le gouffre financier pourrait aller jusqu’à un milliard de dollars. Il promet de s'y attaquer avec une hausse d'impôt sous le taux d’inflation de la Ville tout en visant un budget efficient qui maintiendrait les services.

Seulement, avec un taux d’inflation de 6,8 % en août pour Toronto, la hausse d’impôt pour malgré tout se faire sentir pour les propriétaires.

Ce que je leur dis c’est que je vais les maintenir aussi bas que possible, sachant les contraintes en matière d'abordabilité pour les citoyens en ce moment , promet John Tory au sujet des impôts fonciers.

Dans son discours de campagne, il se présente aussi comme celui qui saura tirer le maximum d’argent des gouvernements dont il dépend.

Ce n’est pas histoire de dépendre d’eux pour qu’ils nous viennent à la rescousse. Mais davantage de dire qu’ils le doivent, en faisant des partenariats avec nous pour s'assurer que les gens aient accès à des logements abordables, aux transports , explique-t-il.

Gil Penalosa veut des financements permanent

Le candidat Gil Penalosa promet lui de renflouer les caisses avec un mélange de hausse des impôts, de coupes budgétaires appropriées et en pressant les gouvernement à fournir des financements permanents.

Il ne dit pas cependant lui non plus à quel genre de hausse d’impôt il faudrait s’attendre s’il est élu. Il précise toutefois que Toronto ne peux rester le seule endroit de toute la grande région avec des impôts financiers si bas quand la Ville n’est pas en mesure de fournir des services basiques.

Quand tout s’empire, je pense qu’il n’y a pas de quoi être fier d’avoir les impôts fonciers les plus bas, bien sûr, nous ne devons pas avoir les plus hauts non plus. Je pense que toutes les options doivent être sur la table , précise le candidat.

Plus tôt cette semaine, John Tory a affirmé qu’il restait ouvert à créer de nouvelles voies pour des revenus. Il a insisté toutefois sur le fait qu’il a essayé par le passé mais que cela avait été refusé, comme un péage pour le Gardiner Expressway et Don Valley Parkway. Cette mesure était censée rapporter à la ville 200 millions $ chaque année.

Le directeur de l’institut de finances municipales et de gouvernance de l'Université de Toronto Enid Slack précise que les autres grandes villes majeures en Amérique du nord ont ajouté des revenus additionnels pour continuer de fournir les services.

Certaines villes majeures dans le monde ont accès à d'autres types d'impôts comme des impôts sur les salaires ou les ventes, ce qui amène de nouveaux revenus , conclut-elle.

Avec les informations de Shawn Jeffords