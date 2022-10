Action de grâce : un organisme de charité n’oublie pas les chiens et les chats

Alors que des associations donnent des repas aux plus démunis à l’occasion de l’Action de grâce, un organisme de Calgary fait de même pour les propriétaires d'animaux de compagnie qui n'ont pas assez de moyens financiers.

Parachute For Pets leur a ainsi apporté samedi des boîtes de nourriture, des gourmandises et des accessoires pour leurs chiens et chats.

Les gens sont contents d’avoir quelque chose qu'ils ne peuvent pas s’offrir, car ils achètent le strict minimum , explique Jessica Doucette, la gérante des salons à Parachute For Pets.

« C’est une façon pour leurs animaux de célébrer également l’Action de grâce. » — Une citation de Jessica Doucette, Parachute For Pets

L'association a distribué gratuitement samedi quelque 9000 $ d'articles à plus de 200 propriétaires d'animaux de compagnie.

La nourriture pour chiens est devenue très chère, raconte Jolenne Zeitner, qui a deux chiens et un chat. Un sac moyen coûte de 15 $ à 30 $, ce qui nous dure environ une semaine.

Elle souligne que cela s’ajoute aux achats à l’épicerie dont les articles ont vu leurs prix grimper en flèche en raison de la hausse de l’inflation au Canada.

Parachute For Pets facilite aussi l’accès à des vétérinaires, des vaccins et des services de soins pour animaux de compagnie pour les personnes à faibles revenus.

Avec des informations de William Hamelin