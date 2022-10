Les bienfaits des chevaux pour la santé mentale

Au Manitoba, par exemple, des écuries offrent des possibilités d'apprentissages sur l'entretien des chevaux.

Par ailleurs, des propriétaires de chevaux en font une activité de bien-être afin d’en apprendre un peu plus sur ces animaux, qui apparemment le leur rendent bien.

L'exemple de Millie, une jument noire âgée de 8 ans, est édifiant. Douce comme un agneau, elle aime manger des carottes pendant qu’on lui brosse les oreilles.

Derrière cet animal élégant se cache sa propriétaire Laurel Mollison. Alors qu’elle vivait des moments difficiles, elle admet que son cheval lui a sauvé la vie.

L’hiver dernier, son mari a commencé à développer des signes de la maladie d’Alzheimer. Laurel Mollison se sentait dépassée car seule, elle devait faire face à tous ses besoins.

Je venais à l’écurie et je me laissais aller complètement , dit-elle.

Pour elle, Millie lui apportait un sentiment de sérénité et de calme. Lorsque vous les caressez, que vous vous occupez d'eux, que vous les rendez heureux et que vous interagissez avec eux, la vie devient plus légère.

Prendre soin d’un cheval, prendre soin de soi

L’écurie Stagehill Stables organise des activités pour apprendre, à quiconque le souhaite, les techniques pour s'occuper des chevaux.

Selon la propriétaire de l’écurie Gwen Donohoe, le cours offert sur quatre séances, Through the Eye of the Horse permet aux élèves de comprendre les différentes personnalités d’un cheval.

Gwen Donohoe est propriétaire de l’écurie Stagehill Stables. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

On apprend à avoir un meilleur contrôle sur nos émotions pour mieux travailler avec les chevaux , assure-t-elle.

Elle explique que l’animal agit comme un miroir face à l’énergie et les émotions des humains.

Ils peuvent nous aider à nous rendre compte de nos comportements en nous les renvoyant et nous pouvons ainsi apprendre à gérer certains de nos sentiments et de nos peurs , poursuit-elle.

L’enseignante du cours, Isabel Henault est du même avis. C’est très thérapeutique que ça soit pour la personne que pour le cheval.

Isabel Henault enseigne depuis plus d’un an à l’écurie Stagehills les différentes étapes pour prendre soin d’un cheval. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

La morphologie du cheval est plus imposante que celle de l’humain. Mais selon Isabel Henault, c’est un géant plein de tendresse.

Isabel Henault enseigne, entre autres, les différentes étapes de toilettage du cheval.

C’est ce qui a poussé Christy Perreaux à s’inscrire au cours et surtout son amour pour les chevaux.

Je ne me suis pas inscrite à ce cours pour des raisons de santé mentale, mais je savais que j’allais en tirer des bienfaits personnels , raconte-t-elle.

Christy Perreaux a commencé les cours à l'écurie Stagehill stables pour apprendre les différentes techniques de soins des chevaux. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Christy Perreaux se prête à différentes activités pour assurer son bien-être personnel, et elle est heureuse d’ajouter ce cours à la liste.

Pour Gwen Donohoe, il ne fait l’ombre d’aucun doute que les chevaux permettent aux personnes de faire face à l’anxiété et à la dépression.

Ils exigent que vous soyez présents lorsque vous travaillez avec eux, mentionne-t-elle, les chevaux demandent la plus grande attention, donc vous ne pouvez pas penser à autre chose ou vous inquiéter d’autre chose lorsque vous êtes avec eux.

Selon la propriétaire de l'écurie Stagehill Stables, les chevaux permettraient aux humains d'affronter leurs peurs et leurs anxiétés. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

De l’avis de Mme Donohoe, c’est de cette façon que les chevaux permettent aux humains d’oublier les tracas temporairement. Après, ils utilisent les compétences acquises pendant la séance pour les appliquer dans leurs quotidiens.