L’Aquarium du Québec se prépare à accueillir de nouveaux pensionnaires

Florence Roberston, assistante officier de plongée, le confirme.

Les poissons, eux, sont dans leur élément. Nous, on ne l’est pas du tout. On doit gérer notre flottabilité. Il faut vraiment user de stratégie pour aller les chercher , confie-t-elle.

Depuis août, à raison d’une fois par semaine, elle se jette à l’eau pour capturer une dizaine de spécimens. Pas question de les déplacer tous d’un coup, le déménagement se fait par étapes. Ce qui permet aux employés de l’aquarium de réserver à chacun un traitement de faveur.

On profite du moment de sortir les poissons pour faire un examen vétérinaire complet et s’assurer qu’ils sont en santé, pour leur faire des petits traitements de routine comme des vermifuges et ensuite de ça, pour s’assurer qu’ils sont capables de bien s’acclimater à leur nouvel environnement , explique Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation et officier de plongée.

En provenance de l'océan Pacifique

Une partie de la collection actuelle restera à l'Aquarium du Québec dans un bassin plus petit. Les autres poissons seront envoyés à différentes institutions canadiennes.

D'ici le Temps des fêtes, les perches, sébastes et autres seront remplacés par des espèces semi-tropicales, en provenance du Pacifique, à hauteur de la Californie du Sud. Tout un changement en perspective.

Les poissons capturés font l'objet d'un examen vétérinaire approfondi avant d'être relâchés dans leur nouveau bassin. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

En ce moment, on a environ une centaine de poissons dans le Grand océan. On vise 200 à 300 poissons pour la prochaine collection , révèle Marie-Pierre Lessard.

Ils seront donc plus nombreux, plus colorés et se comporteront différemment.

Plusieurs spécimens ont l’habitude de vivre en banc. Ça va créer un bel effet dans le bassin , poursuit la spécialiste du monde aquatique.