Une délégation de députés fédéraux visite Taïwan sous haute tension diplomatique

Dans un contexte de regain des tensions avec la Chine, une délégation de cinq députés fédéraux du Groupe d'amitié Canada-Taïwan du Parlement sont arrivés à Taïwan, dimanche, où ils prévoient différentes activités durant leur séjour de six jours.

Ils assisteront aux célébrations de la fête nationale, lundi, et devraient aussi rencontrer la présidente Tsai Ing-wen, selon le communiqué de presse émis par le ministère des Affaires étrangères de Taïwan.

Par cette visite politique, Taïwan met en avant le ferme soutien du Parlement canadien [...] à un moment où la Chine fait monter de façon injustifiée les tensions régionales .

Le communiqué ministériel salue aussi les valeurs communes du Canada et de Taïwan, celles de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et de primauté du droit .

C'est la première fois qu'une délégation du Parlement canadien se rend à Taïwan depuis le début de la pandémie, indique le ministère taïwanais des Affaires étrangères. Photo : Ministère des Affaires étrangères taïwanais

Le déplacement de cette délégation canadienne a été présenté en août comme une possibilité par la présidente du Groupe d'amitié Canada-Taïwan, la députée libérale Judy Sgro.

Outre Mme Sgro, la délégation comprend le député libéral Angelo Iacono, celui du Bloc québécois Simon-Pierre Savard-Tremblay et les députés conservateurs Richard Martel et Chris Lewis.

Le Groupe d'amitié Canada-Taïwan constitue l'un des quelque 60 groupes d'amitié de la colline du Parlement. Il comptait pas moins de 89 membres en 2021, selon un communiqué publié par le gouvernement taïwanais l'été dernier.

Selon la description de leur projet, dévoilé mi-août, les élus souhaitaient imiter la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a effectué un tel voyage cet été.

Nancy Pelosi, lors de sa visite à Taïwan, le 3 août 2022. Photo : Reuters / Ann Wang

Affirmation nationale

La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, s'engagera, lors d'un important discours prononcé lundi à l'occasion de la fête nationale, à renforcer les capacités de défense de l'île dans un contexte de regain des tensions avec la Chine.

La Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et la visite en août de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, dans l'île avait exacerbé les tensions entre les États-Unis et la Chine, donnant lieu à des manœuvres militaires de la part de Pékin.

Le projet de discours de Tsai Ing-wen, décrit à Reuters par une source, indique que la présidente de Taïwan évoquera l'idée de renforcer la puissance de combat de la défense nationale et de ressouder le moral du peuple .

Outre la réaffirmation de la détermination de Taïwan à accroître sa défense et renforcer sa position sur le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, la présidente s'étendra également sur les efforts visant à renforcer la puissance de combat et la résilience de la défense nationale , a ajouté la source.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lors de l'enregistrement d'un message concernant les exercices militaires chinois autour de l'île. Photo : via reuters / Bureau présidentiel de Taïwan

Dépenses militaires accrues

Tsai Ing-wen a lancé un programme de modernisation des équipements militaires de Taïwan marqué par une hausse des dépenses en matière de défense alors que la Chine persiste dans ses revendications à l'égard de l'île.

Son discours devrait être prononcé devant le palais présidentiel dans le centre de Taipei, où se déroulera également un défilé militaire. Tsai Ing-wen y soulignera que la résilience démocratique est la clé de la protection de Taïwan, selon la source.

Cela implique de poursuivre l'approfondissement de la coopération internationale et d'établir des liens étroits avec les alliés démocratiques de l'île, devrait déclarer la présidente de Taïwan.

Ce discours prévu interviendra moins d'une semaine avant l'ouverture du congrès du Parti communiste chinois à Pékin, où le président Xi Jinping devrait rempiler pour un troisième mandat de cinq ans.