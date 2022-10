Acadie Stream : des créateurs de contenus unis pour la santé mentale

Ils ont amassé près de 7000 $ pour l’Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick.

À écouter : Une communauté bien vivante en Acadie

Acadie Stream a rassemblé des streamers, qui peut se traduire en français par instavidéastes , de partout au Canada. Il s’agit du premier événement de ce genre au Nouveau-Brunswick.

Le tout pouvait évidemment être suivi en direct sur la plateforme de diffusion la mieux connue de ce médium, Twitch. Elle permet d’interagir en temps réel avec le diffuseur de contenu.

Pour l’un des participants, qui diffuse sous le pseudonyme TheLeoVinci (Nouvelle fenêtre) , l’avantage du streaming est justement cette interaction avec son public.

C'est un média ou tu connectes véritablement avec le monde. C'est plus personnel, c'est plus interactif , explique-t-il.

« Tu développes de véritables relations, contrairement avec la télé, où il y a comme vraiment un mur entre l'écran et la personne. » — Une citation de The LeoVinci , créateur de contenu sur Twitch

Nous, comme on est là avec le monde, on parle, on répond, et on développe des relations , dit-il.

TheLeoVinci pendant qu'il est en entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Ce média donne aussi une grande liberté créative, ajoute ptitetannante, rencontrée dimanche au troisième et dernier jour d'Acadie Stream.

Elle ajoute que la vitalité de la communauté francophone de streamers hors Québec a une grande valeur. Je sais c'est quoi de vivre dans une minorité linguistique , explique celle qui a vécu trois ans à Toronto.

LullubiesPies (à gauche), BubblyMarie (au centre) et ptitetannante (à droite) en entrevue à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 9 octobre 2022. Photo : Radio-Canada

Le streamer acadien Alsenic  (Nouvelle fenêtre) est l’un des instigateurs du projet. Des gens qui le suivent sur Twitch lui ont confié avoir traversé des passes difficiles, mais que de passer des moments virtuels avec lui les avait aidés.

Ça allait pas bien, puis juste de passer mes soirées avec toi à jaser, à rire, ça tout changé , a-t-il entendu.

Alsenic pendant Acadie Stream Photo : Radio-Canada

Avec Acadie Stream, ils ont donc pu s'unir pour aider encore un peu plus, par l'entremise de l’Association canadienne pour la santé mentale, à qui les dons recueillis vont être versés.

T'as pas idée, ça me fait chaud au coeur d'avoir un événement comme celui-ci, ici , a mentionné Alsenic.

