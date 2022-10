Les banques alimentaires d’Ottawa et en Outaouais sollicitées pour l’Action de grâce

Selon Statistiques Canada, le repas de l’Action de grâce coûtera en moyenne 12 % de plus cette année que celui de l’année précédente. Le prix de la dinde, par exemple, a augmenté de 15 % cette année, alors que le beurre, le pain et le sucre coûtent entre 16 % et 18 % plus cher que l’an passé.

La situation amène davantage de personnes et de ménages à se tourner vers les banques alimentaires dans la région de la capitale fédérale.

À la banque d'alimentation d'Ottawa, l'organisme souligne avoir amassé sensiblement la même quantité de denrées alimentaires cette année que l’an passé, dans le cadre de sa campagne de collecte de l’Action de grâce.

Mais là où on rencontre un défi, c’est que le nombre de personnes qui demandent de l’aide alimentaire, lui, a augmenté , souligne Tricia Johnson, directrice des communications de la banque d’alimentation d’Ottawa.

Tricia Johnson, directrice des communications de la banque d’alimentation d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

Cette dernière estime que la demande a augmenté d’environ 20 % cette année et de près de 40 % comparativement à il y a 5 ans.

Ce qui est inquiétant, c’est que nous avons plus de demandes de familles avec de jeunes enfants. La nutrition saine est très importante pour le développement des enfants , soutient Mme Johnson.

La hausse du coût des loyers et des aliments explique en partie la situation, rapporte Mme Johnson.

Au sein de Moisson Outaouais, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, le portrait est similaire. L’organisme note une augmentation de la demande de 36 % au cours des deux dernières années. Moisson Outaouais a vu le nombre de familles bénéficiaires passer de 16 000 à 20 000 seulement cette année.

Le directeur général de Moisson Outaouais, Armand Kayolo. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Les personnes qui sont frappées, ça va de l’étudiant à l'immigrant qui arrive, aux personnes à faibles revenus et même des travailleurs à faibles revenus aussi. 36,6 % d’augmentation dans les deux dernières années, ce n’est pas rien pour notre réseau. Nous avons un problème d'augmentation de la demande de denrées alimentaires partout , note le directeur général de Moisson Outaouais, Armand Kayolo.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet