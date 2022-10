Tisser des liens et découvrir le territoire pour s’enraciner à Rimouski

Rencontrer du monde quand on vient d'arriver à Rimouski peut s’avérer un véritable défi. Depuis 2018, l’organisme Rézo Rimouski-Neigette aide les nouveaux arrivants à socialiser et à découvrir le territoire pour favoriser leur intégration. Il propose chaque semaine des activités gratuites à Rimouski et dans les environs.

La toute première [activité] que j'ai faite, c'était du djembé au parc Beauséjour, la deuxième, c'était d'aller sur l'île Saint-Barnabé, et aujourd'hui, c’est d'être ici au parc du Bic , énumère Tessie Mengin, arrivée de France il y a un peu plus d’un mois.

L'organisme Rézo et la Sépaq proposaient dimanche aux nouveaux arrivants d'observer les phoques au parc national du Bic. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

La sortie de la semaine de Rézo Rimouski-Neigette a réuni dimanche une quarantaine de participants au parc national du Bic. L’observation des phoques et la randonnée étaient surtout un prétexte pour venir faire des rencontres et apprendre à connaître la région.

On découvre la nature, on découvre que le Bic, c'est vraiment grand [...]. Même si ça fait trois ans que je suis ici, je ne savais pas qu’il y avait ça ici. Avec [l’organisme Rézo], on peut sortir, découvrir la nature et côtoyer d’autres personnes , raconte Brenda Madinko, une participante originaire du Cameroun, qui en était à sa première activité avec l’organisme.

« Le fait de sortir un peu de la ville de Rimouski, voir autre chose, c’est un accès facile, tout est pris en charge, c’est plutôt cool. Ça permet de visiter le coin, c’est trop bien. » — Une citation de Lucie Lepont, participante à la sortie au parc national du Bic

Que ce soit des personnes qui arrivent du Québec ou de l’international, on a remarqué qu’il y avait des points communs entre tous les Néo-Rimouskois et Néo-Rimouskoises, explique l’agente en rapprochement interculturel chez Rézo Rimouski-Neigette, Chloé Rancourt. Donc le but des activités comme celle-ci, c'est de miser sur les ressemblances pour pouvoir vivre ensemble à Rimouski.

Le parc national du Bic Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Pour chaque activité qu’il organise, Rézo Rimouski-Neigette prend en charge le transport et assure la gratuité. Noémy Lambert, arrivée de La Réunion, participe pour la deuxième fois à une sortie de l’organisme et elle assure que ces avantages ne sont pas négligeables pour elle.

Vu qu’on est immigrants, on a un certain budget à respecter. Ce qui est génial, c’est qu’ils proposent des activités qui sont super sympas, et surtout, elles sont gratuites, donc c’est pratique et ça nous fait découvrir des choses, parce qu’on n’a pas de char , indique-t-elle.

Chloé Rancourt le reconnaît, le transport est un des principaux problèmes des nouveaux arrivants.

L’enjeu de l’accessibilité majeur en ce moment à Rimouski, c’est le déplacement. Le fait qu’on n’ait pas accès à des transports en commun pour sortir de la ville fait en sorte que les gens ne découvrent pas leur territoire , observe-t-elle.

Chloé Rancourt, agente en rapprochement interculturel chez Rézo Rimouski-Neigette Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Rézo Rimouski-Neigette est né en 2018 d’une initiative citoyenne pour répondre aux besoins des nouveaux Rimouskois qui choisissent la région pour s'y établir.

À Rimouski, il y avait plusieurs organismes qui aidaient les gens à arriver, mais une fois à leur arrivée ici, on remarquait qu’ils ne développaient pas nécessairement de liens significatifs avec d’autres personnes , souligne Chloé Rancourt.

« Des activités comme celle-là permettent aux gens de tisser des liens, puis de développer des amitiés qui vont ensuite leur permettre de s’enraciner dans le territoire, puis de développer un sentiment d’appartenance. » — Une citation de Chloé Rancourt, agente en rapprochement interculturel chez Rézo Rimouski-Neigette

Ateliers de gestion du stress et de cuisine collective, projections de films, parcours pour l’Halloween… L’agente en rapprochement interculturel ne chôme pas pour proposer des activités diversifiées aux nouveaux arrivants dans les prochaines semaines.

D’après le reportage de Perrine Bullant