Prolonger la saison touristique estivale au cœur de l’automne

Allonger la saison touristique estivale au cœur de l’automne est un défi depuis plusieurs années pour les régions. Des organismes comme Tourisme Bas-Saint-Laurent et certains entrepreneurs réfléchissent aux initiatives à mettre en place pour faire perdurer la présence des visiteurs dans les régions de l'Est-du-Québec.

Il y a un an et demi, Tourisme Bas-Saint-Laurent lançait son plan stratégique de développement et de structuration de son offre touristique. Aujourd’hui, l’un des principaux défis demeure la promotion de l’automne, une saison qui est traditionnellement moins achalandée.

L’organisme mise déjà sur le tourisme de la chasse, des congrès ou l’offre de spa-détente, mais le directeur général, Pierre Lévesque, vise davantage les activités événementielles.

Le festival de jazz de Rimouski, ça commence avec ça, le festival des conteurs de Trois-Pistoles, ça amène des touristes dans cette période-là , explique M. Lévesque.

« L’événementiel, c’est quand même un moteur pour le développement touristique. On voudrait miser là-dessus dans les prochaines années et accompagner les promoteurs qui veulent développer des événements hors saison. » — Une citation de Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Certains acteurs du milieu touristique sont en pleine réflexion sur le sujet, comme Stéphane Duclos, qui est cogestionnaire du café culturel de la Pointe, à Rivière-du-Loup.

En tant qu’entrepreneur, je veux créer une rétention, je veux que les gens restent plus longtemps, explique M. Duclos. C’est en activant, en dynamisant ce site-là que ça peut augmenter la durée d’un séjour d’un client, c’est sûr et certain.

Après avoir organisé des activités durant l'été, il estime que 2023 pourrait être l’année d’un développement plus large.

« Les événements de plus en plus populaires, les festivals sur la bouffe, les produits régionaux, il y aurait tellement de choses à faire en région. » — Une citation de Stéphane Duclos, cogestionnaire du café culturel de la Pointe, à Rivière-du-Loup

La main-d’œuvre reste le principal défi, mais chez Tourisme Bas-Saint-Laurent, on estime qu’une entreprise qui embaucherait à l’année garantirait des emplois plus stables et serait ainsi plus attractive.

Le défi que l’on a actuellement est que certains promoteurs sont exténués, parce qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre, et souvent, certains veulent arrêter [en automne] pour pouvoir prendre une pause, alors qu’on pourrait développer l’automne et favoriser une meilleure main-d’œuvre , explique Pierre Lévesque.

Tourisme Bas-Saint-Laurent réalise d’ailleurs actuellement une étude sur le développement du tourisme quatre saisons dans la région. Les résultats seront connus le 1er février 2023.

Les festivals, la clé du tourisme automnal?

Miser sur les activités événementielles pour prolonger la saison touristique et attirer les visiteurs en automne, c'est ce qu'ont bien compris les villes de Tadoussac et de Carleton-sur-Mer, où se déroulaient le petit Festival de la chanson de Tadoussac et le Festival La Virée Trad durant la fin de semaine de l’Action de grâce.

Le groupe Raton Lover donne un spectacle sur la plage de Tadoussac (archives). Photo : Jay Kearney

À Tadoussac, la saison achève vers la fin du mois d’octobre, le village va commencer à s’endormir et puis beaucoup de villages ou d’endroits sur la Côte-Nord vont cesser leurs activités , décrit le directeur général du Festival de chanson de Tadoussac, Julien Pinardon.

« C’est sûr que de prolonger, d’avoir des événements, des activités qui attirent les gens dans la région, ça contribue, ça rajoute de l’eau au moulin, comme on dit, et on est très, très content de ça. » — Une citation de Julien Pinardon, directeur général du Festival de chanson de Tadoussac

La Virée Trad s'est déroulée cette année du 7 au 9 octobre à Carleton-sur-Mer (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Lorsque le Festival La Virée Trad à Carleton-sur-Mer a été créé en 2001, un des objectifs des organisateurs était justement de prolonger la saison touristique.

On voulait se différencier de la plupart des événements qui ont lieu en saison estivale, explique le coordonnateur du festival, Samuel Teguel. C’était un peu ambitieux, parce qu’on a beaucoup de contraintes à l’automne qu’on a moins l’été.

« L’été, on a déjà un achalandage touristique présent et il fait souvent plus beau qu’à l’automne. Sauf qu’on s’étonne chaque année d’avoir autant de touristes. » — Une citation de Samuel Teguel, coordonnateur de La Virée Trad

Selon M. Teguel, 38 % des visiteurs de La Virée Trad sont des touristes qui viennent des quatre coins du Québec, mais aussi des provinces maritimes, des États-Unis et même de l’Europe de l’Ouest.

C’est un festival qui attire beaucoup de gens de l’extérieur, qui sont soit férus de musique traditionnelle, ou soit qu’ils aiment l’événement et rencontrer les musiciens de la programmation, ou soit qu’ils écoutent moins de trad, mais qu’ils sont tombés en amour avec le festival, parce qu’ils aiment l’ambiance, ils aiment aller au marché public et ils aiment participer à des ateliers , précise Samuel Teguel.

« Donc oui, contrairement à ce qu’on peut croire, même à l’Action de grâce, La Virée Trad a attiré énormément de touristes et de visiteurs. » — Une citation de Samuel Teguel, coordonnateur de La Virée Trad

Avec les informations de Fabienne Tercaefs, de Marguerite Morin et de Catherine Gosselin