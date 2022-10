Les pompiers de Saguenay en mode prévention

Les pompiers de Saguenay visitent chaque année de manière préventive quelque 11 500 maisons. Souvent, les détecteurs de fumée sont non fonctionnels, d'où l'importance de continuer la sensibilisation.

Selon le chef aux opérations du Service incendie de Saguenay, Francis Desjardins, près de la moitié des brasiers sont causés par des erreurs humaines.

On peut penser à soit l'article de fumeur. On peut penser qui peut avoir été oublié ou mal disposé. Ça peut être au niveau de la cuisinière, des choses qui ont été laissées sans surveillance, qui ont été oubliées , explique-t-il.

Le chef aux opérations, Francis Desjardins, explique que plusieurs activités de prévention auront lieu à Saguenay cette semaine. Photo : Radio-Canada

Chaque jour, au Québec, 13 maisons sont endommagées par le feu et chaque année, ce sont 400 Québécois qui sont blessés dans un incendie.

Une tragédie qui laisse des traces

Benjamin Beaudet a tout perdu il y a 5 ans. Le 12 décembre 2017, sa maison s'est envolée en fumée. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur.

« Quand on est revenus, on n'avait plus rien sauf ce qu'on avait sur le dos. » — Une citation de Benjamin Beaudet, victime d'un incendie

Il se souvient s'être écroulé en voyant le tragique spectacle.

« C'est sûr qu'on a été sous le choc pendant une bonne semaine. Heureusement, on a eu de l'aide, mais on reste marqué, veut veut pas. C'est des choses qui nous marquent.

Benjamin Beaudet a été victime d'un incendie il y a cinq ans. Photo : Radio-Canada

L'incendie aurait été causé par des rongeurs qui se seraient introduits dans l'entretoit. Presque cinq ans plus tard, M. Beaudet guette régulièrement des signes de leur présence dans sa nouvelle résidence et recommande aux gens de faire pareil. Il ne lésine pas sur les changements de piles de ses avertisseurs de fumée. Il conseille de vérifier sa couverture d'assurances résidentielles.

Ça ne couvre pas tout. On ne sort pas gagnant d'un incendie. On reste avec une hypothèque. Même si on a une belle maison aujourd'hui, je préférais ma maison avant. J'avais travaillé, je m'étais investi dedans. Mais une chance, on avait de bonnes assurances.

Du 9 au 15 octobre, les pompiers de Saguenay vont se déplacer dans différents lieux publics pour parler directement avec les gens et pour leur rappeler les consignes de sécurité à suivre en cas d'incendies.

D’après le reportage de Mireille Chayer