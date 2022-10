Ouvert ou fermé pour l’Action de grâce en Estrie ?

En ce long week-end de l'Action de grâce, des commerces et services fermeront pour la journée de lundi. Voici une liste non exhaustive des endroits ouverts et fermés pour cette journée fériée.

Les points de services gouvernementaux fédéraux et provinciaux, comme la SAAQ ou les bureaux de passeports, seront fermés tout comme certains établissements municipaux et des bibliothèques de Sherbrooke. Le service de livraison de Postes Canada sera également suspendu. Il s'agit du même son de cloche pour les banques et les caisses populaires.

Les bureaux administratifs et le service à la clientèle de la Société de transport de Sherbrooke (STS) seront fermés. Sur son site Internet, la STS indique que son réseau urbain fonctionnera selon les modalités de son service de fin de semaine.

Des commerces continueront d'accueillir des clients tels que les épiceries et les pharmacies en plus des dépanneurs, des cinémas et de centres commerciaux. Cela peut parfois être selon un horaire spécifique aux jours fériés. Certains commerçants indépendants pourraient décider de fermer leurs portes.

L'horaire des établissements de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) n'est pas affecté par l'Action de grâce.