Hockey Canada : Sébastien Lemire exige d’autres changements

Le député du Bloc Québécois dans la circonscription Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, réclame la démission des hauts dirigeants de l’organisation, à commencer par le président et directeur général, Scott Smith.

La démission d’Andrea Skinner, qui présidait par intérim le Conseil d’administration d’Hockey Canada, n’est pour lui que le début d’un « grand ménage » qu’il juge nécessaire.

M. Lemire souhaite qu’une éventuelle équipe dirigeante soit plus diversifiée et équilibrée, une plus grande présence de femmes pouvant contribuer à une meilleure compréhension de la notion de consentement.

« Comme présidente du Conseil d’administration, sa responsabilité était d’être le chien de garde de la haute direction. Elle a échoué en ce sens, car elle a agi comme bras exécutif pour répondre aux besoins de la haute direction », déclare-t-il.

Enquête publique

Le porte-parole responsable de l’industrie et des sports juge nécessaire de changer la culture de l’organisation pour qu’elle renoue avec sa mission première.

« Il faut changer la culture au complet [...] Il nous démontre, depuis les trois derniers mois, qu’ils ne veulent pas changer de culture, qu’ils cherchent encore à camoufler des manœuvres financières douteuses. L’organisation cherche encore à protéger des membres de la haute direction alors qu’elle devrait promouvoir une pratique saine et sécuritaire du hockey », ajoute le député bloquiste.

Andrea Skinner Photo : Gracieuseté : Hockey Canada

Il réclame dans cette optique une enquête publique et indépendante pour déterminer comment Hockey Canada a géré les différentes plaintes d'agression sexuelle alléguées qui lui ont été soumises ces dernières années.

« Ça prend des gens indépendants pour faire la lumière et non pas des gens payés par Hockey Canada qui remettront à terme leurs recommandations à l’équipe des communications », mentionne-t-il.

L'organisation est empêtrée dans un scandale sur sa gestion des allégations d'agressions sexuelles commises par des joueurs de l'équipe junior.