Une pénurie d’arbitres de hockey anticipée dans plusieurs régions du Québec

Si on n’a pas d’arbitres, on n’a pas de matchs , lance Maxime Carré, l’un des deux nouveaux arbitres en chef pour Hockey Québec en Mauricie. Il y a beaucoup de matchs qui se jouent chaque fin de semaine, et on veut avoir le plus d’officiels possible sur la glace.

Ailleurs, la situation n'est pas plus rose. En Estrie, je pense que plus d’une vingtaine de matchs ont déjà dû être annulés , avance le coordonnateur de Hockey Mauricie, Yannick Charette. On ne se mettra pas la tête dans le sable; on ne veut pas que ça nous arrive, mais on n’est pas à l’abri , ajoute-t-il.

L’an dernier, Hockey Mauricie pouvait compter sur environ 120 arbitres, alors qu’il y a quelques années, le nombre dépassait la barre des 300. Idéalement, ce serait [l'idéal] d'avoir au moins 200 officiels, mais c'est sûr que ce n'est pas ça présentement , constate Yannick Charette.

L'importance de la formation

Pour éviter que la situation ne s’aggrave, la formation de nouveaux officiels est cruciale cet automne. Un premier groupe de 20 futurs officiels âgés de 13 à 60 ans s'est inscrit samedi dernier, à la première session de formation de niveau 1 offerte par Hockey Mauricie. Au programme : des apprentissages théoriques, suivis de mises en situation sur la glace.

Parmi les apprentis, on trouve Luc Lemire, un homme de 43 ans qui est aussi entraîneur au hockey mineur depuis une vingtaine d’années à Nicolet.

« Ça n'a jamais été aussi criant le manque d'arbitres. J'ai décidé de contribuer pour les jeunes et de suivre ma formation pour pouvoir donner un coup de main sur la patinoire. » — Une citation de Luc Lemire, entraîneur à Nicolet

Il encourage les autres entraîneurs dans la province à faire de même. J'aimerais que toutes les associations rencontrent leurs membres, les parents, les entraîneurs et leur demandent s'il y en a qui veulent suivre la formation d'arbitres, insiste-t-il. Même si c'est seulement pour un match par semaine, ça va aider au maintien des matchs tout au long de la saison.

Arthur Loranger, Jacob Perron et Zach Lemay suivent la formation d'arbitre de niveau 1. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Des joueurs de 13 ans étaient aussi de la formation, samedi. Zach Lemay a voulu mettre l’épaule à la roue. C'est plate d'avoir des matchs annulés, parce qu'il manque d'arbitres, donc j'ai décidé de venir faire ça et d’apprendre à arbitrer.

À la recherche de solutions

Les organisations régionales, dont Hockey Mauricie, veulent mettre en place de nouvelles mesures pour contrer la pénurie. Elles envisagent notamment de rendre la formation gratuite et d’offrir des rabais pour l'achat d’équipement.

La rétention des arbitres plus âgés, c’est une préoccupation, surtout pour les parties M15 et les niveaux supérieurs , confirme Yannick Charette. Pour trouver des solutions, on prend aussi le plus d'informations sur ce que les autres régions font au Québec , dit-il.

Les deux nouveaux arbitres en chef pour Hockey Mauricie, Maxime Carré et Louis-Simon Pruneau, veulent offrir aux arbitres l'encadrement nécessaire pour s'assurer que les officiels restent en poste. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La passion a aussi un rôle crucial à jouer dans la rétention des officiels. C'est ce qui anime les deux nouveaux arbitres en chef de la région, Louis-Simon Pruneau et Maxime Carré, qui se sont connus il y a une douzaine d’années pendant leur formation niveau 1. Ils souhaitent leur donner le goût d'arbitrer , s’exclame Louis-Simon Pruneau. Quand quelqu'un est laissé à lui-même, il perd parfois la passion, la flamme, mais nous, on veut garder la flamme bien allumée pour chaque officiel.

Les deux jeunes hommes appellent également à la patience envers les recrues qui porteront le chandail rayé blanc et noir.

« On demande, entre autres ,aux entraîneurs d’être patients et indulgents envers les arbitres. Les joueurs sont tout le temps en apprentissage, c’est la même chose pour les officiels. » — Une citation de Maxime Carré, arbitre en chef en Mauricie

Il est encore trop tôt pour anticiper l’ampleur de la pénurie d’officiels sur le territoire de Hockey Mauricie. Heureusement, la région pourra compter sur les 20 nouveaux arbitres qui seront formés juste à temps pour le début de la saison de hockey mineur, prévu dans les prochaines semaines.