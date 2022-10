Éradiquer les mûres du parc Stanley, une mission sans fin pour la biodiversité

Les efforts pour combattre la multiplication des mûres de l’Himalaya ont été fructueux ces dernières années dans les secteurs du Lost Lagoon et de Ceperley Meadow du parc Stanley, mais de nouveaux plants apparaissent chaque année. La bataille paraît sans fin.

Les mûres de l’Himalaya se multiplient tellement rapidement que, laissées à elles-mêmes, elles pourraient éliminer en quelques années toutes les autres espèces de buissons à cet endroit, affirme Andy Ferguson, coordonnateur de la gérance à la Stanley Park Ecology Society, une organisation de conservation du parc emblématique de Vancouver.

Ces plants de mûres poussent au-dessus des plantes indigènes, comme les ronces élégantes et les ronces parviflores, les empêchant ainsi de recevoir des rayons du soleil, explique-t-il. Elles rivalisent également pour un apport en nutriments du sol.

« On a l'objectif de retirer toutes les espèces envahissantes de certains secteurs. Toutes les enlever dans le parc n'est pas vraiment faisable, surtout à notre échelle d'organisation sans but lucratif. » — Une citation de Andy Ferguson, coordonnateur de la gérance, Stanley Park Ecology Society

Il n'y avait plus que des mûres dans le secteur du Lost Lagoon, mais maintenant on a retrouvé de la diversité. Les mûres reviennent, alors on revient nous aussi et on les déterre.

Les mûres de l'Himalaya peuvent également avoir un impact sur la faune du parc, comme les oiseaux. Ils ont besoin de nourriture tout l’été, mais ces plantes ont des baies assez tard dans la période de nidification , indique Andy Ferguson.