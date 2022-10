La santé auditive des adolescents préoccupe des parents

L'utilisation quotidienne des écouteurs chez les jeunes préoccupe des parents et des audiologistes. C'est que les sons trop forts sur une longue période sont dommageables et peuvent affecter de façon irréversible la santé auditive.

La musique fait partie intégrante de la vie de Loralie Bergeron âgée de 14 ans. La plupart du temps, j’ai tout le temps mes écouteurs au cou pour les moments où j’ai du temps libre, je peux tout de suite le mettre et écouter de la musique.

« Avant j’écoutais vraiment moins de musique, mais là vu que je passais plus de temps chez nous, j’écoute beaucoup plus de musique depuis le début de la pandémie. » — Une citation de Loralie Bergeron

Pour son frère et sa sœur plus jeunes Manu et Samuelle, l'utilisation des écouteurs se fait plus dans un cadre scolaire. Ça arrive quand même souvent que nous sommes les trois assis quelque part et que l’on ne se parle pas vraiment et qu’on fait juste écouter de la musique. On fait nos affaires, nos devoirs , explique Manu.

J’utilise mes écouteurs surtout à l’école quand on a des vidéos à écouter. Des fois à la maison, quand j’ai des devoirs à faire, je mets de la musique , mentionne la jeune Samuelle.

Ces jeunes sont le reflet d'une nouvelle réalité et des parents s'inquiètent. Ces derniers se demandent si ces habitudes sont nocives pour l’ouïe.

Ces craintes, l’audiologiste Véronique Montreuil-Jacques les entend. Elle reçoit plusieurs appels depuis quelques mois. Les parents s’inquiètent de voir leurs enfants porter de plus en plus d’écouteurs, le volume.

« Le volume en tant que tel, c’est une chose, mais c’est le volume versus le temps d’exposition donc plus le volume est fort, moins cela va prendre de temps avant que ce soit dommageable. » — Une citation de Véronique Montreuil-Jacques, audiologiste

Le recours aux écrans et aux écouteurs a significativement augmenté pendant la pandémie. Quand on va dans la littérature, dans les recherches, oui, on remarque une augmentation marquée du nombre de jeunes avec des indices de perte d’auditions donc des acouphènes ou des pertes temporaires ou vraiment une augmentation au niveau des jeunes adolescents, adultes avec des surdités permanentes , a remarqué Mme Montreuil-Jacques.

L’audiologiste suggère de prioriser les écouteurs supra-auriculaires plutôt que ceux intra-auriculaires. Le pourquoi, c’est que si l’oreille est bien fermée, on va avoir moins tendance à vouloir augmenter le volume pour passer par-dessus le bruit ambiant.

Selon Mme Montreuil-Jacques, les visites chez l'audiologiste devraient devenir un réflexe comme celui d'aller chez le dentiste ou l'optométriste.

D’après le reportage de Julianne Gagnon