Une excellente saison pour la récolte de canneberges

Atocas Lac-Saint-Jean en est à sa 20e récolte biologique de canneberges. Chaque année, le producteur de Dolbeau-Mistassini envoie entre 1 et 1,1 million de livres de canneberges vers les transformateurs du Centre-du-Québec.

Jusqu’à présent, il s’agit de l'une de ses meilleures récoltes à l’exception de l’année record de 2020.

« On pensait que ça allait être dans la moyenne, mais ça va être un peu au-dessus. [...] La floraison était meilleure et on n’a pas eu de problèmes de gel au printemps », explique le président d'Atocas Lac-Saint-Jean, Robert Paradis.

La récolte de canneberge va bon train chez Atocas Lac-Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini. Photo : Radio-Canada

Quelques kilomètres plus loin, l'entreprise R.N. Perron produit 45 acres de canneberges, elles aussi biologiques. La cueillette a débuté il y a trois jours, mais déjà, la récolte est excellente. L'abondance pourrait être attribuée aux pluies de ce printemps.

Nous autres on appelle ça une bonne saison, l'irrigation ça aide à arroser, mais ça ne vaut pas une bonne pluie. On a eu un beau printemps avec une bonne pluie , précise de son côté Roger Perron, président de R.N Perron.

Il s'agit de la 11e récolte pour l'entreprise Atocas Lac-Saint-Jean qui possède 75 acres de canneberges. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

On retrouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean 5 % des cannebergières du Québec. Bien que de faire cette culture en milieu nordique amène certains défis, les producteurs de canneberges croient qu'avec les changements climatiques, le futur de ces petits fruits rouges se trouve en région.

Il y a des années qu'on a de la neige, du gel, c'est un peu ça qui est déplaisant, mais si on regarde dans le futur, avec le réchauffement climatique, le nord va être avantagé parce qu'eux ils vont avoir des problèmes de ravageurs qui vont s'installer , dit Roger Perron.

Après avoir été récolté et nettoyé, ce fruit acidulé est transporté jusqu'au Centre-du-Québec où il sera transformé en fruit séché, en jus ou en purée.

