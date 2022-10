Catherine Durand émerge des brumes avec La maison orpheline

Après une période difficile sur le plan personnel et créatif, Catherine Durand est retournée en studio pour offrir à son public La maison orpheline, son huitième album en carrière. L’opus folk, qui propose 11 chansons traversées par le deuil, l’abandon et la solitude, est paru vendredi.

Cet album-là a été composé après un long passage à vide. J’ai passé plusieurs années sans avoir le goût d’écrire, sans avoir le feu d’écrire. Je n’avais plus d'idées, je n’avais plus envie , lance sans détour l’artiste.

La maison orpheline, c’est sa maison à elle. Une cabane métaphorique, dans laquelle elle s’est retrouvée seule, avec son chat, après une série de deuils amoureux et amicaux.

« J’ai été un peu vidée de tout, il ne restait plus rien à l’intérieur de moi. » — Une citation de Catherine Durand

Catherine Durand lors d'un enregistrement dans un studio de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada/Marie-Sandrine Auger

Renaître

Le dernier album de chanson originale de Catherine Durand, La pluie entre nous, remonte à 2016. L’album suivant, Vingt (2018), était constitué de reprises de titres de son répertoire.

Cet album aurait pu être le point final de sa carrière. Quand tu es un créateur et qu’il n’y a plus rien qui sort, tu te dis : “peut-être que c’est terminé, peut-être que je n’aurai plus rien à dire“ , dit-elle.

La chanteuse, qui entame à peine la cinquantaine, s’est aussi demandé si elle ne devrait pas laisser sa place à la relève. Je trouve ça très excitant de voir tous les nouveaux projets arriver, c’est vraiment le fun, mais on se demande si on a encore notre place en tant qu’artiste un peu plus mature , laisse-t-elle tomber.

Finalement, la pandémie s’est révélée être salvatrice pour Catherine Durand. Elle raconte avoir appris à se faire confiance et à être bien avec elle-même, en plus de s'être aéré l'esprit en lançant une petite entreprise de chocolat chaud en poudre.

C’est aussi le moment qu’elle avait prévu pour se replonger dans l’écriture, peu après la fin de la tournée de l’album Vingt. Et, en se remettant à l’ouvrage, elle a senti la musique revenir en elle.

« Une première chanson qui est sortie, puis une deuxième, puis une troisième, puis finalement ça a fait un album. » — Une citation de Catherine Durand

Avec son nouvel opus, qu’elle qualifie d’instinctif, Catherine Durand offre des chansons plus courtes qu’à son habitude. Les arrangements musicaux, toujours folks, sont toutefois plus orchestraux que sur les précédents albums : c’est la griffe de Vincent Legault (Dear Criminals, Mille Milles), qui a coréalisé l’album.

Batailleuse

Ce qui propulse Catherine Durand vers l’avant, ce sont les encouragements et les bons commentaires de son public. C’est un beau vent chaud qui me pousse tranquillement vers l’avant , illustre l’artiste.

Une brise qui lui permet de persévérer dans une carrière qui n’a pas toujours été facile, selon elle. Après 24 ans de travail et 8 albums, la chanteuse n’a jamais mis la main sur un Félix, malgré le fait qu’elle s’est retrouvée dans la course de l’ADISQ à quelques reprises.

Je me bats fort, disons. [...] Ce n’est pas un parcours facile, mais c’est un parcours qui est nourrissant , conclut-elle, sereine.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.