Un refuge pour chevaux demande l’aide de la communauté pour nourrir ses bêtes

Cette situation affecte beaucoup Tracy Benkendorf, la présidente et propriétaire du Adorado Nino Horse Rescue and Sanctuary, un organisme sans but lucratif. J’y pense toute la nuit et j'ai du mal à dormir, déclare-t-elle. Je me réveille et me dis : ‘'est-ce qu’il y aura suffisamment d’argent [pour les nourrir]?’’

Le refuge fonctionne grâce à des dons monétaires, explique Mme Benkendorf. L’argent est en partie destiné aux soins des 91 chevaux rescapés de l’abattoir. Il permet par exemple de payer les frais de vétérinaire ou leurs besoins spéciaux

Le prix du foin a triplé, ce qui contribue à la précarité financière du refuge, selon Tracy Benkendof. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

Dans un contexte normal, ces dons sont suffisants pour assurer le bon fonctionnement du refuge. Cependant, la sécheresse de l’année dernière a beaucoup influencé le prix du foin et la santé financière du refuge, selon Tracy Benkendorf . Les prix [du foin] sont passés du double au triple de ce qu’ils devaient être.

L'augmentation des dépenses qui en sont d’écoulées a miné le portefeuille de la propriétaire qui est toujours en train de rattraper le déficit engendré l’année dernière.

On s’en est à peine sorti [...] j’ai donné beaucoup d’argent de ma poche pour compenser les dons , déclare-t-elle.

Impossible de se départir des bêtes

Les chevaux secourus par le refuge étaient tous destinés à l'abattoir. Un destin que leur refuse catégoriquement Tracy Benkedorf, qui rejette toute suggestion de se départir de ses bêtes, malgré la pression financière.

Je me suis engagé envers eux. Certains de ces chevaux sont ici depuis 10 ans. Certains ont des problèmes [de santé] et n’étaient pas voulus , insiste-t-elle.

J’essaie de leur donner une belle vie. C’est ce qu’ils méritent, les chevaux ne sont pas des commodités que l'on peut simplement jeter après les avoir utilisés , conclut la propriétaire du refuge.

