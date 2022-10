Allégations d’abus à la LCA : le conseiller municipal de Saskatoon Randy Donauer est visé

Le conseiller municipal de Saskatoon, Randy Donauer, est visé par des allégations de mauvais traitements de la part d’anciens élèves et membres de la congrégation de la Legacy Christian Academy (LCA) et du Mile Two Church, dans le quartier Lawson Heights.

Aucune allégation à l’endroit des responsables de l’école ou de l’église n’a été prouvée dans le cadre d’un procès civil ou criminel. Randy Donauer nie catégoriquement les versions des faits des anciens élèves.

M. Donauer a décliné les demandes répétées d’entrevues, préférant envoyer des déclarations par courriel à CBC.

Selon ce que j’en comprends, un représentant de l’école fera éventuellement des commentaires concernant les pratiques passées et présentes de l'école, une fois que celle-ci aura reçu l’exposé de la demande, analysée par un conseiller juridique , a écrit le conseiller municipal.

Personnellement, je ne pense pas avoir de rôle à jouer dans les démarches judiciaires, considérant mon comportement, et je ne vois pas de raison de fournir des commentaires additionnels , écrivait M. Donauer à l’époque.

À lire aussi : Témoignages : histoires d’horreur dans une école chrétienne de Saskatoon

Demande de recours collectif de 25 M$

(De gauche à droite) Sean Kotelmach, Coy Nolin et Caitlin Erickson accusent les professeurs et responsables de l’école, certains encore en fonction dans différents établissements religieux, de les avoir contraints à des exorcismes, des châtiments corporels et de l’isolement cellulaire, notamment. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

CBC a publié une enquête au mois d'août, alors que 18 anciens élèves de la LCA et du Mile Two Church partageaient de mauvais traitements qu’ils disent avoir subis de la part des responsables de ces établissements, notamment du harcèlement psychologique, un confinement solitaire et un exorcisme.

Après la publication de l’enquête de CBC, Randy Donauer avait réagi sur Twitter.

Je dénonce toutes les formes d’abus, et j’encourage quiconque ayant été victime de mauvais traitements à contacter la police sans plus tarder , a-t-il écrit dans un gazouillis datant du 2 août.

Les élèves ont depuis intenté une demande de recours collectif de 25 M$ contre d’anciens responsables des établissements.

L’avocat Grant Scharfstein affirme que 50 anciens étudiants font désormais partie du recours collectif.

Randy Donauer ne fait pas partie des douzaines de responsables formellement accusés, mais les documents de la cour précisent que la liste n’est pas exhaustive, et que des noms risquent de s’y ajouter au fur et à mesure que les gens témoignent.

M. Scharfstein avance que le nom de Randy Donauer risque de figurer parmi la liste des accusés dans les semaines à venir.

Nous allons de l’avant avec la plainte déposée auprès du Service de police de Saskatoon, confirme Grant Scharfstein.

Si les allégations s’avèrent véridiques, et je n’ai aucune raison de croire qu’elles ne le sont pas, je pense qu’il doit faire face à la justice comme n’importe quel autre résident , affirme l’avocat.

Allégations de châtiments corporels

« C’était une des pires journées de ma vie. Juste d’y penser, je faiblis », relate Coy Nolin, victime de thérapie de conversion sous forme d'exorcisme, en 2004. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

À lire aussi : Enquête policière sur un camp biblique pour enfants à la suite d’allégations d’exorcisme

Lorsque CBC a contacté Randy Donauer après des allégations d’anciens élèves à son endroit, celui-ci a envoyé une brève missive par courriel.

S’il existe des rumeurs à mon sujet, je rejette catégoriquement des allégations de méfaits. Si je suis le sujet d'une poursuite judiciaire, je me défendrai vigoureusement , peut-on lire dans le courriel de M. Donauer.

Deux anciens élèves allèguent que M. Donaeur les aurait frappés avec des instruments de bois, dans le cadre d’une pratique qualifiée de paddling.

Dans une déclaration soumise à la police et partagée avec CBC, l’ancien élève et membre de la congrégation, Coy Nolin, relate un événement pendant lequel il aurait reçu une fessée de la part de M. Donauer, avec un instrument de bois similaire à une batte de cricket.

J’ai pleuré. Randy Donauer a attendu que j’arrête, après il m’a enlacé et nous avons prié , peut-on lire dans le document.

« Ça me dégoûte de savoir que Randy Donauer est rendu là où il est aujourd’hui, politiquement. Ça me rend malade, considérant tout ce qu’il a fait. » — Une citation de Coy Nolin, ancien élève de la Legacy Christian Academy

Chaque été, des responsables duChristian Centre louaient le Living Waters Bible Camp, à 100 km au nord de Saskatoon, selon les anciens élèves Coy Nolin et Caitlin Erickson.

En 2003, alors qu’ils avaient 14 ans, M. Nolin, Mme Erickson et d’autres anciens élèves allèguent avoir été obligés d’agir en tant qu’animateurs de camp à titre bénévole.

À l’époque, Randy Donauer était un des responsables de la supervision du camp.

En entrevue, Coy Nolin affirme avoir été pris à part par Randy Donauer, dans la cabine des adultes, afin de le réprimander concernant des rumeurs que M. Nolin aurait fait circuler dans le camp, à propos d’autres campeurs.

Il m’a penché sur une chaise , raconte Coy Nolin, affirmant avoir été frappé à trois reprises par Randy Donauer, avec un instrument en bois similaire à une batte de cricket.

Ensuite, nous avons prié. C’est comme, il y a de l’amour, mais c’est un peu bizarre , relate Coy Nolin, précisant qu’il boitait, pleurant de douleur, après le châtiment.

Une chorale terrifiée

L'école Legacy Christian Academy à Saskatoon, en Saskatchewan, le 16 août 2022. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

À lire aussi : La protectrice des enfants de la Saskatchewan troublée par les allégations contre la LCA

Stefanie Hutchinson et Cody Nolin, le frère de Coy Nolin, relatent un événement qui leur serait arrivé lors d’un cours de catéchisme supervisé par Randy Donauer et d’autres responsables. En pleine chorale, M. Donauer aurait interrompu les élèves, rouge de colère, hurlant que les enfants devaient chanter plus fort.

Il semblait hors de contrôle. Il hurlait. C’était terrifiant , raconte Cody Nolin, ajoutant qu’à la fin de sa tirade, Randy Donauer aurait proféré une menace : Si vous ne le faites pas, je vais soumettre chacun d’entre vous au paddle!

Sans remettre en question la sincérité des paroles proférées par M. Donauer, les élèves auraient chanté aussi fort que possible, évitant le châtiment ce jour-là.

Randy Donauer pouvait être très calme, et d’une seconde à l’autre, devenir très cruel , témoigne la sœur de Christina Hutchinson, Stefanie Hutchinson.

Témoignage anonyme

L'un des anciens responsables de l'église Mile Two Church et de la Legacy Christian Academy, Garrett Davis, admet que d’anciens élèves ont été victimes de maltraitance de la part de ces deux institutions. Photo : CBC/Jeff Stapleton

Une autre personne ayant fréquenté la Legacy Christian Academy affirme avoir reçu une douzaine de fessées de la part de Randy Donauer. Cette personne refuse cependant de témoigner à visage découvert, par peur de représailles de l’église, puisqu'elle maintient encore des liens de proximité avec des membres du Mile Two Church.

On me considérait comme un enfant désobéissant, souvent dans le trouble. Randy Donauer faisait presque toujours partie des mesures disciplinaires. Il est le principal responsable des abus que j’ai subis.

La personne affirme avoir été menée dans le sous-sol lors de classes de religion du dimanche, ou pris à part lors d’autres événements. Selon son témoignage, une femme accompagnait Randy Donauer et maîtrisait l’enfant alors que le conseiller municipal appliquait la fessée.

Je m’en souviens très bien, relate-t-elle. Parfois, ils enlevaient mes pantalons, afin de s’assurer que le châtiment soit le plus douloureux possible.

Dans une demande d’entrevue envoyée par courriel ce mois-ci, CBC a posé plusieurs questions à Randy Donauer : Avez-vous déjà accordé une fessée à un enfant alors que vous occupiez diverses fonctions au sein de l’église ou de l’école? Si oui, pouvez-vous nous fournir tous les détails? Sinon, saviez-vous que, selon de nombreux comptes-rendus d’anciens élèves, de telles occurrences avaient encore lieu après la décision de la Cour Suprême en 2004  (Nouvelle fenêtre) , interdisant toute forme de châtiment corporel de la part de responsables de tels établissements?

Sans répondre directement, M. Donauer a répliqué en indiquant ne pas s'attendre à être impliqué dans les procédures judiciaires, compte tenu de mon comportement .

Le bras droit de Keith Johnson, selon Christina Hutchinson

Keith Johnson a autrefois été à la tête de l'Église Saskatoon Christian Centre et de l'école Christian Centre Academy. Photo : Youtube/Lifehouse Fellowship Church

À voir : Le pasteur Brien Johnson qualifie les accusations d’exagérées

Randy Donauer n’était pas enseignant, portant plusieurs chapeaux au sein de l’église avoisinant l’école. Selon les anciens étudiants, il était le bras droit de l’ancien pasteur Keith Johnson, qui avait rédigé les manuels disciplinaires utilisés par l’école et l’église.

« Randy faisait partie de la garde rapprochée de Keith, c’était son bras droit. » — Une citation de Christina Hutchinson, ancienne élève de l’école Legacy Christian Academy.

Stefanie Hutchinson affirme que Randy Donauer était attentif aux moindres élans du pasteur Keith Johnson.

Si Keith était fâché, Randy l’était aussi. Si Keith voulait renvoyer quelqu’un, Randy le faisait pour lui. Si Keith trouvait qu’il faisait froid, Randy s’assurait que quelqu’un réchauffe l’immeuble. Si Keith n'aimait pas les propos de quelqu’un, Randy le faisait taire , explique Mme Hutchinson.

La version des faits de Randy Donauer

À lire aussi : D’anciens élèves de LCA forcés de s’impliquer dans des campagnes électorales à Saskatoon

Plus tôt cet été, Randy Donauer avait avoué par courriel que des élèves étaient interpellés pendant les heures de classe afin de participer aux campagnes électorales des candidats favorisés par l’école.

Il affirme avoir reçu des appuis inappropriés pendant des heures de culte, avant sa première victoire électorale en 2010. Le conseiller municipal a également participé à la distribution de matériel promotionnel pour d’autres candidats pendant ces rassemblements religieux.

Dans son courriel concernant la promotion politique inappropriée, Randy Donauer s’est complètement dissocié du pasteur Keith Johnson.

Je n’ai AUCUNE relation avec Keith Johnson, affirme par courriel M. Donauer. Nous ne nous sommes pas vus depuis de nombreuses années. Notre relation était toxique bien avant son départ, puisque mes croyances sont contraires aux siennes à de nombreux égards.

Keith Johnson a quitté Saskatoon il y a plus d’une décennie. Offrant vraisemblablement des sermons dans le sud des États-Unis, M. Johnson n’a pas pu être joint pour offrir de commentaire.

Le pasteur Brien Johnson n'a pas donné davantage de précisions sur les exagérations qu'il dit avoir soulevé. Photo : YouTube / Mile Two Church

Son fils Brien Johnson est désormais pasteur principal au sein du Mile Two Church.

J’ai une relation saine avec Brien , écrit M. Donauer.

C’est mon pasteur et mon ami. Il a fait beaucoup d’efforts afin de mener l’église dans une direction radicalement différente de son père, question de créer un environnement sain et de mener à la réconciliation avec les personnes ayant été blessées par Keith. C’est un vent de changement qu’il apporte .

Comme d’autres responsables de l’église, Brien Johnson a promis d’accorder des entrevues à CBC, mais a ensuite décliné ces demandes d’entrevues. Ces responsables affirment collaborer avec toute enquête potentielle et encouragent les anciens élèves à contacter la police si ceux-ci ont l’impression d’avoir été victimes d’abus.

Des versions des faits irréconciliables

Carla Beck se dit bouleversée par les plaintes portées contre le Legacy Christian Academy. Photo : CBC News

À lire aussi : Allégations envers la LCA : Scott Moe fait confiance à son gouvernement

Les responsables des deux établissements religieux martèlent trois points : ils affirment qu’aucune fessée n’a eu lieu dans les deux dernières décennies, qu’aucun exorcisme n’a eu lieu dans l’école et qu’ils ont présenté des excuses aux victimes à de nombreuses reprises.

Selon une douzaine d’élèves interviewés, les trois affirmations seraient fausses. Les anciens étudiants affirment que personne ne s’est excusé, que les fessées étaient monnaie courante bien après le jugement de la Cour Suprême en 2004, et qu’il y a eu des exorcismes, à l’école comme ailleurs.

Caitlin Erickson, les sœurs Hutchinson et d’autres élèves racontent avoir soumis des formulaires à leurs parents, préparés par l’école, permettant aux responsables de la Legacy Christian Academy d’imposer des fessées après que celles-ci aient été interdites par le gouvernement. Il était également indiqué de qualifier la pratique d’interruption de temps en classe (time-out, en anglais), si des policiers posaient des questions à ce sujet après le mois de janvier 2004.

L’ancien pasteur jeunesse de l’église Mile Two Church, Garrett Davis, a affirmé avoir été témoin de plusieurs événements traumatisants, ajoutant que le caractère sectaire de l’environnement était vrai à 100 % .

Selon le ministre Duncan, trois écoles indépendantes seront soumises à des réglementations plus rigoureuses. Photo : Radio-Canada / Daniel Petit

La cheffe du NPD de la Saskatchewan, Carla Beck, a joint sa voix à celles d’anciens étudiants demandant que le gouvernement ferme l’école, ou que celui-ci suspende les subventions annuelles de 700 000 $ qui lui sont octroyées.

Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, a mandaté des administrateurs afin de superviser la LCA et deux autres écoles chrétiennes privées ou travaillent encore des personnes visées par les allégations des anciens élèves.

La police de Saskatoon encourage les anciens élèves à entrer en contact avec elle s’ils pensent avoir été victimes d’abus. Certains des dossiers ont déjà été sujets d'enquêtes, depuis transférés à des procureurs de la Couronne afin de déterminer si des accusations formelles doivent être déposées.

Les élèves peuvent encore participer au recours collectif.

L’avocat représentant les élèves, Grant Scharfstein, affirme que les personnes qui occupent des postes de pouvoir comme Randy Donauer doivent être traitées comme tous les autres citoyens.

Il y a beaucoup de gens impliqués dans ce dossier qui ont entamé d’autres carrières depuis. Mais s’ils ont fait ce qui est allégué, ils devront faire face au système de justice.

Avec les informations de Jason Warik