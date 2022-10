Un retour réussi pour le petit Festival de la chanson de Tadoussac

Plus de 1500 personnes se sont déplacées pour assister au deuxième petit Festival de la chanson de Tadoussac. L’organisation juge qu’il s’agit d’un succès pour un retour dans le contexte post-pandémique.

De vendredi à dimanche, une douzaine d'artistes se sont produits sur les deux scènes du festival. Matt Hulobowski, Katia Rock, Qualité Motel, Tire le coyote et Hubert Lenoir étaient les têtes d’affiche cette année.

L'an dernier, environ 700 personnes avaient participé à ce que les organisateurs appellent « le rappel », en raison des mesures sanitaires et du nombre de places limitées dans les salles de spectacle. Pour le directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac, Julien Pinardon, l'objectif est atteint puisque le nombre de spectateurs a plus que doublé cette année.

C’était vraiment notre première édition dans un contexte normal, donc on avait beaucoup d’attentes et on avait vraiment hâte de voir la réponse du public , souligne-t-il.

Julien Pinardon soutient que l'événement contribue au prolongement de la saison touristique sur la Côte-Nord. (archive) Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Des gens de Montréal, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi et de la Côte-Nord ont pris part aux festivités. C’est sûr qu’il y a beaucoup de gens de la région, parce que la saison touristique s'achève et qu’ils travaillent moins, donc ils ont plus de temps , explique M. Pinardon.

Le festival encourage le tourisme automnal

D’après Julien Pinardon, plusieurs villages de la Côte-Nord cesseront leurs activités touristiques en octobre. Toutefois, il mentionne qu'un événement comme le sien permet de prolonger la saison.

« Ça contribue, ça ajoute de l’eau au moulin comme on dit et on est très contents de pouvoir contribuer. » — Une citation de Julien Pinardon, directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac

Selon M. Pinardon, l’offre du rappel est différente de celle proposée en juin lors du festival principal.

Cet événement-là, à l'automne, ça permet de découvrir Tadoussac dans une autre dynamique et dans une autre ambiance pour les artistes qui viennent, qui sont des habitués , soutient-il.