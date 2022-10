Un tournoi national de ringuette se tient au Manitoba

L’événement sportif se déroule à l’aréna de Seven Oaks et vise à préparer les joueurs d’Équipe Manitoba pour les Jeux d'hiver du Canada de 2023.

L'entraîneuse en chef d'Équipe Manitoba, Lynn Girardin, a déclaré que le fait de pouvoir organiser un tournoi préparatoire dans la province est exceptionnel .

Jouer ces deux dernières années avec la COVID-19 a été difficile. Non seulement pour nos athlètes mais aussi pour notre sport. Le fait d’avoir cette capacité et de permettre aux filles de revenir sur la glace est très excitant , a-t-elle dit.

Tout le monde est très enthousiaste.

Lynn Girardin a, elle-même, longtemps joué à la ringuette pour être en mesure de reconnaître que ce sport est basé sur le travail d'équipe et la vitesse.

Beaucoup de gens qui n'ont jamais vu la ringuette viennent la regarder et leur premier commentaire est : Ouah, ces filles savent patiner", a dit Mme Girardin.

Quid de la ringuette

La ringuette ressemble au hockey et se pratique sur une patinoire, avec des patins. Elle oppose deux équipes féminines dont les joueuses doivent respecter leurs positions : une joueuse de centre, deux alliées, deux défenseures et une gardienne de but.

Ce qui la distingue du hockey, c'est qu'elle se joue avec un anneau au lieu d'une rondelle. Par ailleurs, toute mise en échec est interdite.

Source: Radio-Canada