Le logement et la sécurité publique au cœur de la course à la mairie à Victoria

Alors que le 15 octobre huit candidats aimeraient succéder à la mairesse de Victoria qui ne se représente pas, Lisa Helps, certains dossiers sont au cœur de la campagne : le logement abordable et la sécurité publique.

Parmi les candidats, deux sont actuellement conseillers municipaux : Marianne Alto et Stephen Andrew. Ils ont des positions opposées sur l’initiative Missing Middle Housing, qui permettrait le rezonage de terrains pour construire plus densément des maisons de ville, des duplex et des triplex, sans besoin d’un accord spécial.

Cette initiative sera débattue par le prochain conseil municipal. Mais pour Stephen Andrew, c’est une politique immature , et il juge que les logements qui seraient construits ne seraient pas vraiment abordables. Il propose plutôt des politiques pour accélérer l'approbation des permis de construire. Stephen Andrew souhaite approuver des duplex sur les terrains unifamiliaux, densifier le long des routes principales, et une trêve fiscale pour ceux qui construiraient des logements abordables.

De son côté, Marianne Alto, en faveur de l'initiative, souhaite que le conseil l'approuve. Elle propose également une trêve fiscale pour les locations construites à cet effet, des mesures incitatives pour la construction de logements locatifs et abordables et une collaboration avec la province pour trouver un logement le plus rapidement possible aux personnes qui n'en ont pas.

Le candidat Brendan Marshall souhaite lui des rezonages adaptés aux quartiers et proposerait aussi des mesures incitatives pour des logements locatifs et abordables. Le candidat Rafael Fuentes ne soutient pas l'initiative Missing Middle Housing, mais n’a pas dévoilé de plan pour le logement. Les quatre autres candidats, Lyall Atkinson, Rodney Graham, David Arthur Johnston et Michelle Wiboltt, n'ont pas de plateforme.

Quelles solutions à l’itinérance?

Alors qu’il existe un sentiment d'insécurité au centre-ville, et dans les quartiers où des tentes sont installées dans des parcs, Marianne Alto propose une augmentation du financement d’équipes civiles communautaires d’intervention en cas de crise et la création d’ambassadeurs de rue pour la rue Pandora, afin de coordonner les fournisseurs de services là où se concentre la population des personnes sans-abri.

Marianne Alto pointe néanmoins que ce problème complexe n'est pas simplement du ressort de la Ville, mais aussi de la province qui devra apporter des mesures sur le long terme.

De son côté, Stephen Andrew créerait un groupe de travail pour améliorer la sécurité publique et le bien-être de la communauté, qui ferait des recommandations pour réduire la perception de la criminalité, le nombre d'appels liés à des surdoses et les congés causés par le stress pour la police, les agents des règlements municipaux et les pompiers.

Brendan Marshall souhaite quant à lui établir des limites fermes concernant les campements et la consommation de drogues à la vue de tous. Il dit qu'il travaillerait avec d'autres ordres de gouvernement pour améliorer les services en santé mentale et toxicomanie. Lyle Atkinson juge quant à elle que les problèmes comme la toxicomanie et l'itinérance devraient être laissés aux autres ordres de gouvernement.

Avec des informations de l’émission On the Island et Deborah Wilson