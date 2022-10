Un Potirothon festif malgré une récolte difficile

Plusieurs n’ont pas atteint la pesée minimale pour participer aux régates. Les citrouilles étaient plus petites que de coutume en raison d'un climat humide, un début d’été tardif et les ravages de certaines maladies dans les champs.

Il y a beaucoup de cultures de citrouilles qui ont moisi. On a eu des petits problèmes avec des maladies sur le plant, mais on a fini à 388 livres , a rapporté une maraîchère, venue encourager son conjoint depuis la rive.

Seuls neuf participants se sont mesurés au parcours d’un kilomètre pour remporter les grands honneurs. Pour se classer pour la course, il faut avoir une citrouille d’au moins 400 livres, parce que sinon c’est trop instable et c’est facile de chavirer, a expliqué Mathieu Provencher, vice-président de l’événement. Les grosses années, on faisait deux vagues de 10, mais aujourd’hui on va faire une vague de quatre et une vague de cinq.

Joël Boisnard-Côté est arrivé en tête, terminant la course en 15 minutes 38 secondes. Alexandre Thibodeau n’aura raté la première place que d’une seconde, suivi de Louis Jutras qui, lui, a bouclé en parcours en 15 minutes 52 secondes.

Des dizaines de gens assistent à la préparation des citrouilles géantes en vue des Régates du Potirothon. Photo : Radio-Canada / Hélène Lequitte

Si les potirons étaient plus petits cette année, les participants étaient tout de même gonflés à bloc. Vêtue d’un costume de licorne, Julie Alix n’aurait manqué le côté ridicule des régates pour rien au monde.

Je suis la reine des licornes... Il n'y a personne qui se prend au sérieux. C'est drôle , s’est réjouie celle qui a participé à sa septième course en compagnie de sa fille.

Les inconditionnels des régates étaient au rendez-vous, massés sur les berges et sur un pont surplombant la rivière.

On a deux nièces qui vont être dans la même citrouille. On aurait aimé une journée plus chaude, mais les gens sont bien habillés , a commenté l’une des spectatrices.

Avec les informations d’Hélène Lequitte