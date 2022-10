Un poulailler urbain tenu à bout de bras par des citoyens de Lebel-sur-Quévillon

Huit familles se sont associées pour prendre en charge les 14 poules et la bâtisse, située à même le jardin communautaire.

Chaque jour, une famille bénévole doit s'occuper des animaux et récolter la douzaine d'œufs pendus.

Le projet représente une source de fierté pour le bénévole Luc Gendron, agent de programme de planification de recherche en santé publique.

« C'est la seule production alimentaire qu'on a sur notre territoire, à Lebel, on n'a pas de production de fruits et légumes. Des fois, je trouve ça rigolo, c'est la seule production alimentaire qu'on a sur le territoire, sinon il faut se rendre plus loin pour avoir une production fraiche. » — Une citation de Luc Gendron

Les bénévoles derrière ce projet ont pu compter entre autres sur le soutien de la Ville et du Comité Lebel Environnement.

Luc Gendron explique qu'il faut aussi beaucoup de temps et d'effort pour prendre en charge le poulailler.

C'est beaucoup de la ténacité. Ce sont des coordonnateurs, je suis là depuis deux ans, j'avais une personne qui coordonnait le projet avec le CISSS. C'est beaucoup de persévérance et de croire à son projet, s'y accrocher et je crois que c'est le cas de tous les projets d'agriculture autant les serres que d'autres projets agricoles. Les porteurs, il faut être déterminés, il faut mettre beaucoup de temps, est aussi c'est de laisser la place aux autres aussi. Il ne faut pas avoir peur de laisser sa place aux autres, mais c'est beaucoup épeurant pour les autres de prendre la place de la coordination, de s'assurer du fonctionnement général autant subvention, formation, réunion, c'est quand même de gros challenge pour les bénévoles , a constaté Luc Gendron.

Le projet exige du temps, mais aussi beaucoup d'argent pour assurer son maintien en vie.

La première année on avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées, puis on s'est dit pourquoi ne pas agrandir, mais présentement c'est tellement complexe , ajoute-t-il.

Si les promoteurs peuvent compter sur plusieurs subventions pour le lancement, l'agrandissement du projet n'est pas aussi évident.