Thunder Bay, un terreau fertile pour le hockey

La Ville de Thunder Bay et le Nord-ouest de l’Ontario sont parmi les régions au pays qui ont produit le plus de joueurs de la Ligne nationale de hockey (LNH), proportionnellement à sa population. La région s’est aussi démarquée dans l’histoire du hockey amateur et féminin.

Alex Delvecchio a été l’une des premières figures marquantes de la région. Il a été recruté par le célèbre entraîneur et directeur général Jack Adams, un natif de Fort William, alors qu’il était membre de l’organisation des Red Wings de Détroit.

Selon le site QuantHockey, Delvecchio est le hockeyeur originaire de Thunder Bay le plus prolifique, avec 1281 points en 1550 matchs.

Il y aura passé 24 saisons, de 1950 à 1974, gagné des coupes Stanley et a inspiré plusieurs hockeyeurs par la suite selon Diane Imrie, directrice générale du Temple de la renommée du sport du Nord-ouest de l’Ontario.

Plusieurs autres hockeyeurs de Thunder Bay ont évolué pour les Red Wings pendant que Jack Adams était directeur général, de 1927 à 1962.

Jack Adams a reconnu que les garçons de Thunder Bay, ou plutôt de Fort William et de Port Arthur à l’époque étaient de bons joueurs de hockey , affirme Mme Imrie.

Parmi les autres à y être passé qui se sont démarqués, il y a eu les frères Staal, Patrick Sharp, Matt Murray et Lee Fogolin fils, dont la plupart ont soulevé la coupe Stanley, tout comme Delvecchio.

Diane Imrie raconte que le Nord-ouest de l'Ontario a produit plusieurs autres champions de la coupe Stanley, tels que Chris Pronger et Mike Richards. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Au cours des dernières années, la majorité des enfants à Thunder Bay a probablement eu la chance de toucher la coupe. Ce n’est pas toutes les villes qui la reçoivent aussi souvent , affirme le président de l’Association de hockey féminin de Thunder Bay, Jesse Traer.

De 2008 à 2016, la coupe a probablement visité la région six à sept fois.

Nombreux sont les gens qui tentent d'identifier ce qui rend la ville un endroit propice au développement des joueurs.

Les Staal, l’exemple parfait

Parmi les hockeyeurs les plus connus de Thunder Bay, il y a les frères Eric, Marc, Jordan et Jared Staal, qui y ont été élevés par leurs parents Henry et Linda. Ils ont tous appris à jouer au hockey sur une patinoire extérieure derrière leur domicile familial.

Ensemble, ils cumulent plus de 3400 parties jouées en carrière dans la LNH jusqu’à présent, deux coupes Stanley, deux médailles d’or au Championnat du monde de hockey junior et une médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver.

Je ne m’attendais jamais à ça , révèle leur père, rencontré sur sa terre 15 minutes au sud-ouest de Thunder Bay, au sujet de leurs exploits.

Henry Staal (centre) avec ses fils Eric (gauche) et Jordan (droite) au Championnat du monde hockey de l'IIHF de 2007 à Moscou, en Russie. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Aujourd’hui, Eric, Marc et Jared, qui a mis fin à sa carrière de joueur il y a cinq ans, se retrouvent sous le parasol des Panthers de la Floride, près de la résidence secondaire de leurs parents. Pour sa part, Jordan joue toujours pour les Hurricanes de la Caroline.

Quant à savoir si Thunder Bay a une recette secrète pour produire des joueurs professionnels, Henry Staal dit avoir des théories.

Au-delà du nombre de joueurs qui pratiquent ce sport, il estime qu’en grandissant à Thunder Bay, bien des jeunes sont loin des attentes et des compliments incessants qu’ils entendraient dans les grands centres.

Ils ont quasiment besoin de travailler plus fort , croit-il, ajoutant que ses fils ont beaucoup voyagé afin de progresser dans leur carrière.

L’isolement est définitivement un gros facteur , affirme Diane Imrie. En plus, il y a beaucoup d’occasions et d’endroits pour jouer au hockey, surtout dehors.

L'impact des femmes

Elle souligne que les jeunes hockeyeuses de Thunder Bay ont aussi des modèles qui peuvent les inspirer.

Elle cite en exemple Hilda Donati, qui est reconnue pour avoir fondé la première ligue de hockey pee-wee au Canada, dans les années 1940, à Port Arthur. Elle a commencé avec une équipe, et à la fin de son règne , la ligue comptait 20 équipes.

Elle a laissé un important héritage, à une époque où les femmes ne s'impliquaient pas vraiment dans le monde du hockey , explique Mme Imrie, qui mentionne également les contributions de Katie Weatherston, la première hockeyeuse olympienne provenant de Thunder Bay, et Haley Irwin, gagnante de deux médailles d’or olympiques avec Équipe Canada.

Jesse Traer est parent de trois enfants, dont deux filles qui jouent au hockey. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Selon M. Traer, ces trois dames sont de grandes inspirations pour les filles et femmes de la région.

L’Association de hockey féminin de Thunder Bay compte non seulement une ligue pour jeunes filles, mais aussi une division pour femmes adultes.

Il souligne également qu’un grand nombre de femmes s’impliquent aujourd’hui dans les comités de l’association, mais il espère en attirer davantage.