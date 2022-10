L’exposition annuelle de papillons de l’Université Carleton tire à sa fin

Pandémie oblige, les deux dernières éditions du spectacle s’étaient déroulées de manière virtuelle.

Cette année, des centaines de visiteurs ont toutefois franchi les portes de la serre du département de biologie depuis le lancement de l'exposition le week-end dernier, rapportent fièrement les organisateurs.

L'exposition est de retour en personne avec plus de 5000 spécimens qui voltigent dans la serre du département de biologie. Photo : Jean Delisle/CBC

On parle d’un attrait universel , lance le responsable de la serre du département, Ed Bruggink. Nous le faisons depuis 23 ans, et les gens qui viennent ici proviennent de tous les horizons.

« C'est éducatif et amusant, et les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la science et sur son importance dans le monde. » — Une citation de Ed Bruggink, responsable de la serre du département de biologie de l'Université Carleton

Mis sur pied par le département de biologie, l’exposition met en vedette près d’un millier de papillons exotiques de 41 espèces différentes du monde entier.

Presque terminée

L'exposition a été lancée la fin de semaine dernière et se clôture dimanche après-midi.

Elle ne dure que neuf jours puisque de nombreux papillons n'existent sous leur forme adulte ailée que pendant deux semaines, explique une des membres de l'organisation caritative canadienne Parlons Sciences, Raven Miller.

De nombreux papillons n'existent sous leur forme adulte ailée que pendant deux semaines (archives). Photo : Simon Girard

Nous programmons l'exposition de manière à ce que vous ayez la meilleure chance possible de voir le plus grand nombre de papillons possible , partage Mme Miller. Parlons Sciences contribue d’ailleurs à l'organisation de l'exposition annuelle.

Je vais à l'exposition depuis que j'ai environ deux ans. C'est donc formidable de la coordonner [et] c'est agréable d'être de retour en personne.

Les portes ont ouvert à 9 h, la dernière entrée dans la serre est prévue à 15 h 40. L'entrée est payante et l'exposition distribue des billets à heure fixe pour éviter les files d'attente.