Le Quatuor Molinari célébrera ses 25 ans lors d’un concert-anniversaire à Montréal

Fidèle à son répertoire, l'ensemble de cordes – composé de la fondatrice, du violoniste Antoine Bareil, de l'altiste Frédéric Lambert et du violoncelliste Pierre-Alain Bouvrette – y présentera des morceaux issus du 20e et du 21e siècle.

Les musiciens et musiciennes ont choisi d'interpréter les créations de compositeurs provenant de l'Europe de l'Est, soit le russe Alfred Schnittk, les Hongrois György Ligeti et György Kurtág, ainsi que le polonais Krzysztof Penderecki, des artistes ayant marqué le parcours du Molinari au cours des dernières décennies.

La fondatrice et directrice artistique Olga Ranzenhofer a affirmé en entrevue que si le Quatuor Molinari comptait plus de 300 œuvres à son répertoire, ses membres avaient sélectionné des morceaux qu'ils aiment et qui les représentent bien .

L'ensemble a acquis une reconnaissance internationale au cours des dernières décennies en présentant des concerts aux quatre coins du monde, et a remporté 23 prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique, qui sont remis pour l'excellence et la diversité de la musique de concert au Québec.