Action de grâce : des organismes de bienfaisance aux prises avec l’inflation à Vancouver

Des organismes de bienfaisance à Vancouver se démènent face à une demande accrue et l’augmentation de leurs frais, notamment à cause du coût des produits alimentaires, à la veille d’un repas de l’Action de grâce sous le signe de l’inflation.

L’organisme Union Gospel Mission (UGM) sert son repas de fête à environ 3000 résidents les plus vulnérables du quartier du Downtown Eastside chaque année. Mais cette fois-ci la facture est particulièrement salée, avec le coût de la dinde qui a augmenté de 4000 dollars ces deux dernières années, pour le même nombre de repas.

Nous avons constaté une augmentation drastique, et quand nous regardons le coût pour servir 700 repas chaque jour pour les 365 jours à venir, cela va représenter un quart de million de dollars supplémentaire , explique la porte-parole de l' UGM , Nicole Mucci.

Des factures de commandes de dinde montrent que l’organisme a payé 5,69 dollars pour une livre de poitrine de dinde en 2021, contre 7,99 dollars cette année, soit 40 % d’augmentation.

Les garnitures elles aussi ont augmenté, comme les légumes. Si l'inflation frappe assez durement tout le monde, nous savons que ceux qui sont le plus dans le besoin seront les plus durement touchés.

Tous les employés et bénévoles doivent désormais faire preuve de créativité pour offrir toujours la même qualité. Il est conseillé aux bénévoles de couper les légumes comme le céleri au plus près des extrémités des tiges, pour éviter les pertes. Ce qui a un impact vu les quantités impliquées, assure le gestionnaire de la cuisine, le chef Randy Spark.

Une hausse de la demande

À Food Stash, un autre organisme de bienfaisance qui offre des produits d'épicerie où le tarif est libre en fonction des moyens des clients, le nombre des bénéficiaires a augmenté de moitié depuis janvier, et ceux-ci ne paient pas autant qu’auparavant.

Des personnes qui avaient l’habitude de donner 2 dollars par achat il y a un an dépensent désormais seulement 40 cents, selon les gestionnaires. Et la file d’attente dans la rue est plus longue que jamais, raconte la directrice générale de Food Stash, Carla Pellegrini.

C'est difficile en ce moment. Tout est si cher : l'essence, la nourriture, le logement ont toujours été vraiment très chers dans cette ville et je pense que ça ne fait que s'accumuler [...] cela signifie qu'il est plus difficile de faire fonctionner [l’organisme].

La directrice explique que les clients sont des personnes âgées ayant un revenu fixe, des parents célibataires, de jeunes étudiants, tout simplement des personnes ordinaires.

Des experts suggèrent cette année de remplacer la dinde par du poulet, du poisson ou d’autres protéines et de choisir les légumes en fonction des rabais.

Avec les informations de Lien Yeung