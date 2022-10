Des jeunes de l’Atlantique à Lafayette, en Louisiane, pour Le Grand réveil acadien

Un éventail d’activités culturelles ainsi que des rencontres de familles sont organisés lors de ce grand rassemblement multiparoissial, afin de célébrer et entretenir la fierté acadienne. Musique, nourriture et échanges sont à l’horaire.

À écouter : Des jeunes de l'Atlantique découvrent la Louisiane

Jacob Farrell, de Saint-Jean de Terre-Neuve, et Moriya Boyle, de Moncton au Nouveau-Brunswick, font partie de la délégation de l’Atlantique qui passe neuf jours aux États-Unis.

Une expérience inoubliable pour Jacob Farrell : La culture en général, c’est très différent de ce que moi, je vis chaque jour, à Terre-Neuve , dit-il. À Terre-Neuve, les francophones sont une minorité. […] C’était vraiment bon de voir une culture francophone assez grande qui vit à Lafayette.

Le drapeau acadien et le drapeau cajun étaient fièrement exposés à ce kiosque, lors d’une activité du Grand réveil acadien, en octobre 2022 en Louisiane. Photo : Grand Réveil Acadien

Une des choses qui a marqué Moriya Boyle, ce sont les liens généalogiques acadiens et cajuns. C’est tellement touchant de voir tous les gens ici qui ont les mêmes noms [de famille] que nous autres qui venons du Canada Atlantique , dit-elle.

Danser sa francophonie

L’horaire de la semaine était très chargé pour la délégation de l’Atlantique ils se sont déplacés d’une paroisse à l’autre, dans les environs de Lafayette.

L’événement préféré de Jacob Farrell, c’était la présentation d’un spectacle de Chubby Carrier & The Bayou Swamp Band samedi soir, à Broussard. Il a aussi aimé pouvoir échanger avec d’autres jeunes de la région de Lafayette.

Nous avons eu la chance d’apprendre la danse cajun , ajoute Moriya Boyle. Avant ça, je n’étais pas sûr si j’aimais danser, mais maintenant c’est une de mes passions. J’ai réalisé que la francophonie, c’est beaucoup plus que la langue, il y a plusieurs qu’on peut l’exprimer, et la danse c’est l’une des manières.

Le drapeau de la minorité francophone de Louisiane créé par Thomas J. Arceneaux en 1965. Photo : Domaine public

Pour Moriya Boyle, il est très important de participer à ce genre d’événement.

Je ne suis pas Acadienne, c’est un petit peu différent pour moi. Le français, c’est ma deuxième langue. Mais encore, je réalise que c’est très important d’être avec les gens qui parlent la même langue pour avoir de la fierté et apprendre à propos de nos différences, mais plus spécifiquement de nos similarités. On célèbre ça , raconte-t-elle.

Dès qu’elle sera de retour au Nouveau-Brunswick, elle affirme qu’elle a l’intention de raconter l’histoire des Acadiens de Lafayette à son entourage.

Même son de cloche pour Jacob Farrell. C’est important qu’on apprenne la culture acadienne, pour qu’on ne la perde pas , conclut-il.

Avec les renseignements de l’émission de radio Michel le samedi