Les agriculteurs manitobains sensibles aux problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement

En plus des forces de la nature, les fermiers du Manitoba doivent affronter les problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement, menant à des délais de livraison d’équipement essentiel à leurs productions.

Le président de Keystone Agriculture Producers (KAP), Bill Campbell, travaille dans une ferme au sud de Brandon, dans le sud-ouest du Manitoba.

On est en pleine récolte , explique-t-il. Une pièce manquante ou défaillante peut avoir un énorme impact sur la qualité de la moisson.

Le président de Keystone Agriculture Producers (KAP), Bill Campbell, affirme qu’obtenir de l’équipement et du matériel représente un défi considérable pour les agriculteurs cette année. Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk

Le phénomène se fait ressentir depuis le printemps, selon M. Campbell. Les défis rapportés à KAP vont du matériel de semis aux micropuces en passant par les pneus.

Nous avons entendu des gens qui ont commandé de l’équipement l’hiver dernier, et la saison de la récolte arrive et ils n’ont toujours rien reçu , relate Bill Campbell.

L'agriculteur Mike Nykoliation s’inquiète désormais du fardeau financier généré par des années de rattrapage en matière d’acquisition de matériel nécessaire. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le problème risque de durer au-delà de la saison en cours.

Certains concessionnaires ne prennent plus de commandes, d’autres ont dû annuler des demandes parce que le matériel n’est pas disponible en 2023, confirme le président de KAP , ajoutant que le matériel usagé ne satisfait pas toujours comme solution de rechange.

Même en utilisant uniquement le matériel déjà accessible sur leurs fermes, les agriculteurs doivent parfois réparer l’équipement.

Le défi majeur, de ce côté-là, est de s’adapter aux nouvelles technologies, selon Bill Campbell. L'équipement parfois vieilli ne peut pas toujours être mis à nouveau, ce qui rend difficile l’adaptation aux nouvelles technologies.

L’industrie agricole évolue dans une optique différente alors qu’on se rapproche de 2023. Les coûts des intrants augmentent quand il s’agit d’engrais, de carburant et de grains , affirme M. Campbell.

« Il va devenir de plus en plus cher de produire une récolte. » — Une citation de Bill Campbell, président de Keystone Agriculture Producers

Planifier à long terme pour éviter les embûches

Le matériel vieillissant représente un défi additionnel, alors que les réparations sont limitées dans un contexte d'incompatibilité avec des technologies plus modernes. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Mike Nykoliation travaille dans une ferme près de Virden, également dans le sud-ouest du Manitoba.

Son plus grand défi pour la récolte, cette année, est de trouver l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de sa ferme.

M. Nykoliation affirme avoir acheté une moissonneuse-batteuse à la mi-septembre, en 2021. Celle-ci est arrivée la semaine dernière, pendant les rythmes les plus effrénés de la saison des récoltes.

D’habitude, une telle machine est livrée en six mois, explique l’agriculteur. Dans un tel contexte, Mike Nykoliation se demande s’il doit commander un nouvel appareil de forage, afin que celui-ci puisse arriver d’ici 2025.

L’agriculteur affirme avoir observé des retards de livraison au début de la pandémie de COVID-19, alors que les différentes composantes de la chaîne d’approvisionnement commençaient à faire face à des pénuries de personnel.

Il faut bien planifier pour s’assurer de recevoir son matériel à temps , explique Mike Nykoliation. Si tu sais que tu as besoin de certaines pièces, il vaut mieux s’en procurer en avance, et en excédent, parce que les fournisseurs pourraient ne pas en avoir quand tu en as besoin .

L’avenir fait peur à cet agriculteur de Virden.

Et ce n’est pas uniquement en agriculture. On voit ce problème partout. Dans le secteur industriel, dans les usines, les épiceries, dans les entrepôts…la pénurie est universelle.

Avec les informations de Chelsea Kemp