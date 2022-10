Le Marathon du fjord dominé par un Chicoutimien

L'athlète provenant de cet arrondissement a parcouru la distance légèrement supérieure à 42 kilomètres en un peu moins de deux heures et 57 minutes.

Son plus proche rival a été Charles Leblanc, de Québec, qui a complété la course juste en dessous de la barre des trois heures et six minutes.

Fait à noter : c'est une femme qui a terminé au troisième rang. Cloé Dubé-Tellier, de Chicoutimi, a enregistré un chrono d'un peu plus de trois heures et 22 minutes.

Au total, 20 coureurs s'étaient inscrits à l'épreuve maîtresse du Marathon du fjord et 16 d'entre eux ont franchi la ligne d'arrivée.