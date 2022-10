Près de Fort McMurray, un nouveau radar pour mieux réagir face à la météo

Pouvoir surveiller les phénomènes météorologiques est crucial, d’autant plus avec les changements climatiques en cours. Un nouveau radar météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada est entré en service en septembre près de Fort McMurray, en Alberta, et devrait donner plus de temps à la population pour réagir en cas d'épisode météorologique violent.

Il n’y avait pas de radar ici , explique une météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada, Sara Hoffman. Nous sommes en train d'étendre et compléter la couverture de nos radars au nord-est de l’Alberta et au nord-ouest de la Saskatchewan.

Ce nouveau radar pourra apporter des informations pour la zone de Fort Chipewyan, à 300 kilomètres au nord, jusqu’à Buffalo Narrows, en Saskatchewan, environ 275 kilomètres au sud-est. Le projet a débuté en 2017, avec une mise à niveau du site de Radisson, à 65 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Selon Sara Hoffman, le site de Fort McMurray fait partie d’un projet national de 140 millions de dollars de mise à niveau et de remplacement d’un réseau de radars vieillissant par des radars à polarisation double. Les améliorations récentes du réseau vont doubler la portée de détection des phénomènes climatiques violents de 120 à 240 kilomètres, ce qui donnera davantage de temps pour publier des avertissements à la population.

Désormais, le réseau canadien comprend 33 sites à travers le pays, et tout le réseau devrait être mis à niveau d’ici mars 2023. Les dernières mises à niveau importantes avaient été faites à la fin des années 1990, avec un réseau de radars Doppler qui permet de mesurer les mouvements dans les orages, et de mieux prévoir les tornades.

Selon un rapport d’Environnement et Changement climatique Canada, les événements climatiques extrêmes présentent un risque immédiat pour les provinces des Prairies. À l’avenir, une hausse des précipitations est à prévoir, ainsi que davantage de gros épisodes de grêles.

Des mesures plus précises et plus fréquentes

Les radars météorologiques sont un des outils qui permettent de prévoir les orages violents. Ils enregistrent les précipitations en temps réel, ce qui aide les météorologues à mieux anticiper les inondations, la grêle et des phénomènes violents.

Avec les radars à polarisation double, les mesures seront plus précises et fréquentes, toutes les six minutes au lieu de dix. Ces radars sont moins susceptibles que les radars Doppler d'être étouffés lors de fortes précipitations. Selon Sara Hoffman, cela permettra aux météorologues de mieux évaluer les orages.

« C'est comme passer de la télévision en noir et blanc à la couleur. [...] Cela peut nous aider davantage à prendre ces décisions et à faire des prévisions ou des avertissements au bon moment. » — Une citation de Sara Hoffman, météorologue, Environnement et Changement climatique Canada

Avec ce projet de mise à niveau, la majorité du Canada aura une meilleure couverture du territoire, et cela permettra de voir arriver les phénomènes météorologiques violents.

En tant que météorologue, c’est vraiment une période enthousiasmante et nous sommes ravis d’avoir cette couverture élargie , conclut Sara Hoffman.

Avec les informations de Christy Climenhaga