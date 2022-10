25 ans de la tragédie des Éboulements : un événement fondateur pour plusieurs journalistes

Une tragédie faisant 44 victimes. Une scène d’accident accessible aux regards indiscrets. Des premiers répondants partageant leur espace de travail avec les médias. Des journalistes divisés entre le désir d’aider et le devoir de rapporter. Des moyens de communication rudimentaires. La couverture journalistique d’événements comme la tragédie des Éboulements, il y a 25 ans, a bien changé.

On avait un accès au lieu de l’accident qu’on n’aurait pas aujourd’hui. On pouvait s’approcher comme média et être témoin de ce qui se passait. C’était la mort en direct , s’est rappelé d'entrée de jeu le journaliste du Charlevoisien, Sylvain Desmeules, en entrevue avec l’animateur du Téléjournal Québec, Bruno Savard.

L’arsenal des médias, il est vrai, a beaucoup évolué au fil des décennies. Les journalistes affectés aux faits divers peuvent aujourd’hui produire et transmettre leurs reportages de façon quasi autonome. Même que tout pourrait se faire par téléphone intelligent, à condition de se trouver dans un secteur où l’Internet est accessible.

Encore faut-il arriver sur place avant que la police n’ait établi un périmètre de sécurité. De nos jours, avec l'encryptage des communications radio, les forces de l'ordre ont généralement une longueur d'avance sur les journalistes.

L'autocar qui transportait 47 passagers à la suite de l'accident, au bas de la côte des Éboulements. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ce n’était pas le cas lorsque l’autocar mal entretenu d’Autobus Mercier a manqué de freins dans la courbe de la grande côte des Éboulements, le lundi de l’Action de grâce de 1997. Quarante-trois des 47 passagers provenant de Saint-Bernard de Beauce et le chauffeur ont péri dans le pire accident routier de l’histoire au pays.

Des images inoubliables

Cette vision épouvantable n’est pas près de quitter Sylvain Desmeules. Deuxième journaliste arrivé sur les lieux après son confrère du FM93 Louis Lacroix, le reporter du Charlevoisien a d’abord eu le réflexe de prêter main forte. Les secours étant toutefois assez nombreux, il a pu rapidement reprendre son rôle d’observateur.

Parce que je vis dans la région, on est appelés à passer souvent dans le coin, dans le secteur. Il n’y a pas une fois où on descend la côte ou on la monte et qu’on n’y pense pas. De revoir ça de près aujourd’hui, évidemment, les images d’il y a 25 ans nous reviennent en tête assez rapidement avec toute l’horreur du drame qui s’est déroulé ici , raconte celui qui est aujourd'hui vice-président information et numérique aux Éditions Nordiques.

Le journaliste du «Charlevoisien» Sylvain Desmeules de retour sur les lieux de la tragédie des Éboulements, 25 ans plus tard. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

La catastrophe était d’une telle importance qu’elle semblait irréelle à sa consœur Cécile Larouche, de Radio-Canada, qui était arrivée quelques minutes après lui sur le site de l’accident.

Je ne le croyais pas, que les gens étaient morts dedans. Je ne le croyais pas… J’ai appelé plusieurs fois à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, puis à l’hôpital de Baie-Saint-Paul, pour demander : "Combien vous attendez de gens?" Ils m’ont dit : "Quatre". J’ai dit : "Ce n’est pas possible… Tout le monde est mort?" [...] Je trouvais que l’autobus n’était pas si mal en point, mais il a fallu que je me rende à l’évidence… a laissé entendre la journaliste à la retraite.

La journaliste à la retraite de Radio-Canada Cécile Larouche relayait les informations en direct à l'animateur Bernard Drainville. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Les corps extirpés les uns après les autres de la ferraille avaient été allongés à proximité, recouverts de bâches jaune ou orange. La gravité de la scène avait laissé les deux journalistes sans mots. Comment aller en ondes et rapporter froidement les faits?

J’ai rapporté des témoignages. Il y a le curé qui était venu dire une prière ici. Le curé [Jean] Moisan, qui est décédé aujourd’hui. Il est venu dire une prière. [...] Je ne sais pas comment on raconte ça. On suit la foule, on suit les gens qui viennent… Il y avait plein d’ambulances. On raconte ce qu’on voit , a indiqué Cécile Larouche, qui relayait l’information en direct à l’animateur Bernard Drainville.

Sylvain Desmeules est retourné sur les lieux de la tragédie des Éboulements en compagnie de l'animateur du Téléjournal Québec, Bruno Savard. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Son confrère Desmeules, qui travaillait pour un journal, avait le luxe de pouvoir faire une pause avant de réaliser son reportage et de soupeser davantage la manière dont il allait raconter les faits.

Moi, j’étais à l’écrit, alors j’avais du recul où je pouvais mesurer la portée de chacun des mots. Mais en même temps, quand on est journalistes, on est là pour décrire les beaux et les bons moments, mais on est aussi là pour décrire les drames. Il faut prendre notre courage à deux mains, notre courage moral à deux mains, et raconter cette histoire-là aux gens avec le maximum de respect pour les nombreuses familles qui ont été touchées par ça , affirme-t-il

Une croix blanche artisanale marque encore aujourd'hui le lieu de la tragédie des Éboulements. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Cécile Larouche n’en était pas à son dernier choc. Partie à la rencontre des familles des victimes à l’hôpital de La Malbaie, elle a vite réalisé que tous les passagers provenaient de la même municipalité beauceronne, ce qui ajoutait encore au tragique de l’événement.

« Le même village. Il y a un proverbe africain qui dit que quand un vieux meurt, c’est une bibliothèque qui s’en va. Je disais que c’était beaucoup de bibliothèques qui s’en vont, 44 morts… » — Une citation de Cécile Larouche, journaliste de Radio-Canada à la retraite

Vingt-cinq ans après la tragédie des Éboulements, le journaliste Sylvain Desmeules n'a rien oublié de l'accident des Éboulements. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

De son côté, Sylvain Desmeules devait user de débrouillardise afin de produire son reportage. Comme il s’agissait d’un jour férié, la tabagie qui traitait habituellement ses films – on travaillait en argentique à l'époque – était fermée. Comment allait-il faire pour développer rapidement ses quatre ou cinq rouleaux de pellicules de 24 et 36 poses?

Je réussis à le rejoindre et je lui dis : "Écoute, attends-moi, je vais arriver quelque part dans la soirée". Les pellicules, je les ai seulement vues à 22 h, le soir. Je travaille pour un hebdomadaire, mais j’ai d’autres médias qui m’appellent, qui veulent les photos… se souvient-il.

L'accident est survenu entre les villages de Saint-Joseph-de-la-Rive et des Éboulements. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Jusque-là, le journaliste avait travaillé à l’aveugle, puisque les appareils photo du temps n’étaient pas munis de prévisualisation. Je ne sais rien de ce que j’ai. Je les prends et je me fais confiance, et à l’appareil.

Ce qu’il allait découvrir, en fin de soirée, alors qu’il partageait une chambre d’hôtel avec un journaliste d’un média anglophone de Montréal, allait le confronter. Pouvait-il, en toute conscience, diffuser l’ensemble des images captées ce jour-là?

« Il fallait être capable de se censurer. Il y avait une autocensure. Même si on avait accès à proximité du lieu de l’accident, il fallait quand même observer un minimum de censure, ce que je pense les médias de l’époque ont respecté. » — Une citation de Sylvain Desmeules, journaliste au Charlevoisien en 1997

La grande côte des Éboulements aujourd'hui Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Ce type de couverture journalistique se veut nécessairement fondateur dans la carrière d’un jeune journaliste. Être placé face à un drame humain d’une telle ampleur contribue à façonner son code moral personnel, voire son éthique professionnelle.

« Ça forge l’identité d’un journaliste quand on est appelé à travailler sur ce type de drame-là. Ça, c’est certain. Ça marque. On ne peut pas oublier le drame qui s’est déroulé devant nos yeux. C’est impossible. » — Une citation de Sylvain Desmeules, v-p information et numérique aux Éditions Nordiques – Le Charlevoisien

Bien qu’on en parle peu ou pas entre nous, il y a un silence tacite sur l’accident, pas par obligation, mais parce que c’est comme ça. On l’a vécu. Ça nous appartient , continue Sylvain Desmeules qui, comme plusieurs témoins, peine à évoquer ces souvenirs.

Ça m’a obligée à être pudique dans d’autres circonstances que ces morts-là , renchérit pour sa part Cécile Larouche.

Il existe, aux Éboulements, un mémorial improvisé à l'endroit où l'autocar a plongé dans le ravin. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Et pour cause. La tragédie des Éboulements a laissé des traces. Chez les premiers répondants, chez les familles endeuillées de Saint-Bernard de Beauce et aussi chez les journalistes.

Il y en a qui ont trouvé ça difficile. Il y a des suivis qui se sont faits après ça au niveau psychologique. Mais tout ça définit le journalisme comme il était pratiqué à l’époque, avec beaucoup de respect et d'humanité. Et ça, moi, ça m’a aidé dans ma carrière. C’est plate à dire. Ça m’a aidé dans ma carrière à faire ce que je suis devenu, en espérant que je suis devenu quelqu’un de bien , conclut Sylvain Desmeules, sourire en coin.

Avec les informations de Bruno Savard