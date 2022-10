Le philosophe Bruno Latour, figure de la pensée écologiste, est décédé

Le philosophe et sociologue Bruno Latour, considéré comme l'un des plus grands intellectuels contemporains français, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 75 ans, a annoncé dimanche son éditeur, Les Éditions La Découverte.

Les Éditions La Découverte ont appris avec tristesse le décès de Bruno Latour cette nuit à Paris. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches , écrit la maison d'édition dans un communiqué transmis à l'AFP.

Cet intellectuel lu et encensé à l'étranger, notamment dans le monde anglo-saxon, était le plus célèbre et le plus incompris des philosophes français , écrivait le New York Times en 2018.

Récipiendaire du prix Holberg (2013) et du prix de Kyoto (2021) pour l'ensemble de ses travaux, Bruno Latour était un intellectuel inclassable, soucieux de l'enquête de terrain. Il a été l'une des figures de la pensée écologiste.

Il est l'auteur – seul ou en collaboration – d'ouvrages tels que La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'état, La Vie de laboratoire, Nous n'avons jamais été modernes, Les Microbes. Guerre et paix (sur Louis Pasteur) et le dernier, Où suis-je ?, écrit en pleine pandémie.

Il a également été à l'initiative de projets institutionnels visant à décloisonner les sciences, via la fondation du Medialab de Science Po, la célèbre université française.

Hommages

De nombreuses personnalités, ou institutions comme le musée Centre Pompidou, ont réagi à l'annonce de sa mort, à commencer par le chef de l'État français. Emmanuel Macron a loué dans un tweet un esprit humaniste et pluriel, reconnu dans le monde entier avant de l'être en France .

Né le 22 juin 1947 à Beaune (centre est de la France) dans une famille de négociants en vin de Bourgogne, Bruno Latour avait passé une agrégation de philosophie avant de se former à l'anthropologie en Côte d'Ivoire.

Il a ensuite enseigné dans des écoles d'ingénieurs en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Allemagne et aux États-Unis, où il a été professeur invité à Harvard.

Auteur de plusieurs essais parus en anglais avant d'être publiés en France, Bruno Latour s'est longtemps intéressé aux questions de gestion et d'organisation de la recherche et, plus généralement, à la façon dont la société produit des valeurs et des vérités, avant de s'intéresser à la crise environnementale.

Il a été l'un des premiers à percevoir l'enjeu de la pensée écologiste.

En 2021, il confiait à l'AFP que les crises du changement climatique et de la pandémie avaient brutalement révélé une lutte entre classes géosociales , selon lui. Le capitalisme a creusé sa propre tombe. Maintenant il s'agit de réparer.

Bruno Latour était aussi l'auteur de deux pièces de théâtre.