Une semaine pour rappeler les bonnes habitudes et prévenir les incendies

Dimanche, le service incendie ouvre les portes de sa caserne pour proposer plusieurs activités familiales.

La journée de mercredi s'adresse pour les adultes avec une formation sur les extincteurs portatifs, sur les avertisseurs de fumées et samedi prochain, il y aura d’autres activités pour toute la famille

L'événement se tient cette année sous le thème Le premier responsable, c'est toi! .

Au Québec, près de la moitié des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine, selon le ministère de la Sécurité publique.

À La Sarre qui enregistre en moyenne 8 incendies de bâtiments par année, la moitié est liée à une distraction ou à une erreur humaine, explique le directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile, Luc Goudreau.

C'est de rappeler les bonnes pratiques à la maison et ce qu'on peut faire pour améliorer notre sécurité incendie, chacun chez soi. Sur l'utilisation d'un extincteur portatif, on va parler des feux de cuisson et des feux à ciel ouvert, on va parler de ramonage des cheminées, de l'entretien et de la vérification des avertisseurs de fumées et du monoxyde de carbone , explique le responsable.

Luc Goudreau est directeur des services incendie de La Sarre. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le service incendie de La Sarre profitera aussi de l'occasion afin d'encourager les gens à rejoindre ses rangs.

La Sarre compte 30 pompiers dans ses rangs, mais l'organisation a toujours besoin d'avoir de nouvelles recrues.

On utilise cette journée-là pour présenter le matériel du service, on explique nos façons de faire et si on peut allumer la flamme d'un nouveau candidat c'est une bonne chose. Présentement au service incendie de La Sarre, on est 30 pompiers, c'est le nombre de pompiers dont on a besoin. On est complet, mais il y a un roulement assez important dans les effectifs et on est toujours ouverts à de nouvelles candidatures, indique Luc Goudreau.

Chaque année au Québec, les incendies font 400 blessés, 29 000 personnes évacuées et endommagent en moyenne 13 maisons par jour.